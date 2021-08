Tras destituir a Lucas Mondelo (por teléfono), la polémica continúa en la Federación de Baloncesto. Marta Xargay, ex jugadora de baloncesto y de la selección, anunció que había sufrido "abusos" del técnico por ciertos comentarios referentes a su estado físico que le hicieron llegar a Trastornos de Conducta Alimentaria. Este es el comunicado oficial:

"A raíz de la información publicada por el diario ‘El País’, la FEB quiere hacer público su apoyo a Marta Xargay y mostrar su firme condena ante cualquier conducta abusiva. También quiere señalar que, como ha reconocido la propia ex jugadora, no tuvo conocimiento de esta situación hasta la publicación de dicha información, ya que no hubiera consentido un comportamiento de este tipo dentro de uno de sus equipos.

La Federación Española de Baloncesto muestra su apoyo a Marta Xargay y condena cualquier conducta abusiva

A raíz de la información publicada por el diario ‘El País’, la FEB quiere hacer público su apoyo a Marta Xargay y mostrar su firme condena ante cualquier conducta abusiva. También quiere señalar que, como ha reconocido la propia ex jugadora, no tuvo conocimiento de esta situación hasta la publicación de dicha información, ya que no hubiera consentido un comportamiento de este tipo dentro de uno de sus equipos.

Tras la información hecha pública en el día de hoy por el diario ‘El País’, la Federación Española de Baloncesto quiere hacer público su apoyo incondicional a la ex jugadora Marta Xargay. Al mismo tiempo, la FEB muestra su firme condena ante los hechos que se relatan en dicha información, así como su rechazo a cualquier conducta abusiva dentro del mundo del deporte. Igualmente, la Federación quiere hacer constar que nunca tuvo conocimiento de un problema así dentro de sus equipos, ya que no lo hubiera consentido por ser contrario a los valores que promueve desde hace muchos años.

Contactada por la FEB, Marta Xargay ha querido reiterar que “la Federación Española de Baloncesto no estaba al tanto de lo que me pasaba y quiero agradecer el apoyo que me han brindado siempre, al igual que mis compañeras y el resto del cuerpo técnico de la Selección”.

Tras esta aclaración, la FEB quiere ratificar que nunca tuvo conocimiento de la situación por la que la ex jugadora estaba pasando, y que tampoco cuando fue advertida de la existencia de una información crítica con la actuación del Seleccionador nacional se le concedió la posibilidad de conocer su contenido. De haber podido saber lo que ahora se denuncia, no habría mantenido a Lucas Mondelo en el cargo, aunque se estuviera a horas del comienzo de los Juegos Olímpicos.

La Federación conocía el desgaste de la relación entre el Seleccionador y las jugadoras, pero nunca fue informada de ningún comportamiento de este tipo, sino que todo se circunscribió al ámbito de las relaciones habituales entre un entrenador y su equipo. Esta circunstancia también fue valorada, junto a la no consecución de los objetivos deportivos regulados en su contrato, cuando tras la finalización de la participación de España en los Juegos Olímpicos se decidió que Lucas Mondelo no continúe al frente de la Selección Femenina.

La FEB ha puesto a disposición de Marta Xargay todas sus estructuras para lo que pueda necesitar. Además, le ha manifestado su agradecimiento por haber compartido su historia, que puede ser de gran utilidad para que los niños que se están empezando a dedicar al baloncesto sepan identificar este tipo de actitudes y las den a conocer antes de que se conviertan en un problema mayor".