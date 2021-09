El jugador español de Houston Rockets, Usman Garuba, ha asegurado que no le "impone jugar contra las grandes estrellas de la NBA" y que Giannis Antetokounmpo es "sin duda" el rival al que tiene más ganas de enfrentarse, añadiendo, en clave de selección española, que se siente preparado para "dar un gran paso adelante" dentro de la renovación que está viviendo el equipo nacional. "Mis primeros día en la NBA me he sentido bien. He estado poco tiempo y todavía no he podido adaptarme a mis compañeros, los conocí en el autobús el mismo día del partido. El juego en la NBA es totalmente distinto, hay muchos más espacios, el campo más grande y se juega con más libertad. Para mí es la gran diferencia entre el baloncesto estadounidense y europeo", valoró Garuba tras disputar sus primeros amistosos contra los Rockets.

El ala-pívot, nuevo embajador de Kellogg, aseguró que "es muy fácil llegar" a lo más alto. "La cosa es mantenerse y la clave es trabajar a diario. Da igual si tienes un partido bueno o malo, tener siempre en mente que quieres mejorar más allá de los resultados y tener las cosas claras. Es lo que voy a intentar hacer", dijo. Respecto a los rivales que le esperan en la NBA, señaló a uno especialmente. "El jugador al que tengo más ganas de enfrentarme es Giannis Antetokounmpo, sin duda. A mí no me impone jugar contra las grandes estrellas de la NBA. Supone una motivación extra, tengo ganas de defenderlos y jugar contra ellos para observarlos de cerca, aprender sus trucos, sus detalles, ver de cerca todo eso que ver por televisión", indicó.

PREPARADO PARA ASUMIR "LIDERAZGO" EN LA SELECCIÓN

Para progresar en su desembarco en la liga estadounidense, el exjugador del Real Madrid cree que le "puede beneficiar" jugar en los Rockets. "Estos años he estado en equipos donde la exigencia siempre ha sido máxima para ganar o ganar y en el equipo al que voy hay una gran diferencia porque el objetivo es mejorar a diario y mejorar aspectos del juego porque somos un equipo muy joven con muchos jugadores de 20, 21 años. Eso me viene bien", subrayó.

Preguntado por la posición que ocupará sobre la cancha, apuntó que "no está hablado del todo" con sus nuevos entrenadores. "Pero sí hemos tenido una conversación sobre ello. Voy a ocupar varias posiciones, esa es la idea, ir haciendo diferentes cosas en el juego. No podía decir que voy a jugar de '5' o de '4', voy a jugar en varias posiciones", avanzó. Por otra parte, descartó cualquier comparación con Luka Doncic. "Doncic solo hay uno y yo soy un jugador totalmente distinto. Compartimos que hemos estado en el Real Madrid y hemos ido a la NBA con la misma edad, pero somos totalmente diferentes", aclaró.

Por último, Garuba, que disputó sus primeros Juegos Olímpicos en Tokio, mostró su compromiso con la selección. "Está claro que va a haber una renovación del equipo estos años porque estos jugadores que han logrado tantos éxitos al final se van haciendo mayores y quieren dar paso a nuevos jugadores. Siento que tengo que dar un gran paso adelante en la selección. Desde pequeño siempre me he sentido muy orgulloso de jugar con la selección y sueño con dar ese paso de liderazgo para llevar a la selección a conseguir medallas", finalizó.