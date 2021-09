Que Russell Westbrook es atrevido y suele sorprender con ‘outfits’ extravagantes no es una noticia. Es habitual ver al veterano base NBA pasearse por los pabellones de la liga luciendo las últimas tendencias de moda. Sin embargo un ex jugador se ha convertido en el centro de la polémica tras sus declaraciones homófobas contra Westbrook.

Kwame Brown, número 1 del Draft 2011 (Pau Gasol fue el ‘pick 3’), ha tenido unas duras palabras sobre la forma de actuar del base de los Lakers. “Hay dos formas en las que puedes ir. Muerdes la manzana y usas esos malditos vestidos como Russell Westbrook o lo que sea que se llame, ni siquiera quiero decir su nombre más. Pero esta no es la primera vez que lleva un vestido, así que no sé por qué la gente está tan alarmada. Ha estado usando vestidos y una mierda extraña”

El antiguo pivot sigue: “sólo lo lleva porque este negro puede saltar alto y jugar al baloncesto. Ningún negro con el que crecí y con el que me metí en líos lo haría. No se puede caminar por las calles con un vestido y unas malditas botas y mantener mi respeto y decir que es heterosexual. Ahora, si eres gay, genial, no me importa una mierda. Pero cuando dices que eres un hombre heterosexual y eso es lo que haces, entonces vete a la mierda. Esa es mi opinión".