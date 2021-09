Kyrie Irving es todo un personaje. Uno de esos 'nuevos ricos' de la NBA a los que se les tiene en cuenta sus opiniones exclusivamente por su gran nivel deportivo. El base estrella de los Brooklyn Nets se ha convertido en un habitual en los últimos años en generar polémicas, y en este inicio de temporada no ha perdido la oportunidad de volver a ponerse bajo los focos.

Tras posicionarse en contra de declarar a los medios de comunicación después de cada partido (algo prohibido por la NBA) o hacer declaraciones a favor de la teoría del terraplanismo (otros jugadores negros de la liga se han sumado públicamente a ello), Irving, que actualmente es vicepresidente en el comité ejecutivo del sindicato de jugadores, ha dado un paso más y se ha erigido como el gran cabeza visible de los jugadores negacionistas de la vacuna contra la covid-19. Es un problema en EEUU, donde una importante parte de la población afroamericana ha decidido no vacunarse. En este sentido y según asegura un artículo de la revista Rolling Stone, el base es uno de los 60 jugadores que no se ha vacunado en toda la liga a pocos días de empezar los Training Camps (pretemporada) y recientemente habría empezado a darle 'me gustas' a publicaciones en redes sociales sobre "sociedades secretas" que están "implantando vacunas en un complot para conectar a los negros con un ordenador maestro para un plan de Satanás".

La descabellada teoría, según aseguran jugadores actuales y ejecutivos consultados por la revista, se ha extendido en varios vestuarios y grupos de jugadores, algo que complica el objetivo de la NBA de vacunar a todos los atletas antes del inicio de la temporada.

Prohibido jugar en Nueva York sin vacunar

Dejando a un lado las teorías, la negativa de Irving a vacunarse es un serio problema para los Brooklyn Nets, que con Kevin Durant y James Harden aspiran a ser el gran candidato en el Este a desbancar a los actuales campeones, los Milwaukee Bucks. En Nueva York, a día de hoy, es obligatorio para los deportistas estar vacunado para jugar en interiores, excepto con una exención médica o religiosa aprobada. Así, si la liga deniega la exención a Irving en caso de pedirla como ha pasado en los Warriors con Andrew Wiggins, los Nets perderían a su base estrella para los 41 partidos que jugarán como locales en Brooklyn.