El anuncio de la retirada de Pau Gasol va agotando la Generación Dorada del baloncesto español, aquella que alcanzó su apogeo en 2006 con el oro en el Mundial de Japón, hito hasta entonces impensable. De los 12 protagonistas, sólo dos permanecen en activo, a la espera de la decisión final de Marc Gasol. Todos, eso sí, continúan ligados al baloncesto de una manera u otra: un presidente, un entrenador, un director deportivo, un sindicalista, un comentarista...

RUDY FERNÁNDEZ

Con 36 años, el alero balear encara su 19ª temporada como jugador profesional. Las diez últimas las ha jugado con la camiseta del Real Madrid, club con el que tiene contrato hasta final de este curso, aunque no es en absoluto descartable su continuidad a las órdenes de Pablo Laso. Es el único de los 12 campeones que continúa activo con la selección española tras el ciclo de Tokio.

SERGIO RODRÍGUEZ

El más joven de aquella generación, dos meses más que Rudy, es el otro campeón del mundo cuya continuidad está asegurada esta temporada. Afronta su tercera temporada en el Olimpia de Milán tras dos experiencias en la NBA, un periplo de dos cursos en el CSKA de Moscú y uno mucho más amplio y exitoso en el Real Madrid. Después de Tokio anunció su retirada de la selección.

JUAN CARLOS NAVARRO

Quien era, junto al propio Pau, la estrella de aquel equipo se retiró en 2018 después de dos décadas defendiendo la camiseta del Barça, con un pequeño lapso en el curso 2007/08 para probar suerte en la NBA. Tras su retirada pasó a los despachos del club azulgrana como secretario técnico y la pasada primavera, tras el ascenso de Joan Laporta a la presidencia, relevó a Nacho Rodríguez como manager.

CARLOS CABEZAS

El base malagueño se retiró hace apenas un mes, volviendo a vestir la camiseta de Unicaja para un homenaje en forma de amistoso contra el Real Madrid. Su carrera es la más peculiar de la plantilla campeona del mundo, pues incluye experiencias en Francia, Venezuela, Hungría, Uruguay, Argentina y Rusia. Ha expresado su deseo de seguir ligado al baloncesto tras su adiós a las canchas.

BERNI RODRÍGUEZ

También de la quinta de 1980, su retirada fue una de las más tempranas, pese a apurar su carrera hasta los 36 años. En la actualidad comenta partidos de la Euroliga en Dazn y participó en la retransmisión de TVE de los partidos de la selección en los Juegos de Tokio. También dirige una escuela de baloncesto para niños discapacitados en su Málaga natal llamada Academia 675.

JOSÉ MANUEL CALDERÓN

Tras una extensísima carrera que incluyó 13 temporadas en la NBA, el base extremeño dejó el baloncesto profesional en 2019, tras una etapa final en Detroit Pistons. Una vez retirado, se implicó en el sindicato de jugadores de liga estadounidense, en la que actualmente ejerce como asesor. Se estrenó en su nueva faceta contribuyendo a gestionar la situación generada por la pandemia.

ÁLEX MUMBRÚ

El alero catalán es el único de todos sus compañeros de la Generación Dorada que ha dado el salto a los banquillos. Se retiró en el Bilbao Basket en 2018 y desde entonces es el entrenador del conjunto vizcaíno. En su primer curso logró el ascenso a la ACB y suma dos permanencias consecutivas, la primera con clasificación al 'playoff' incluida. Está bien colocado para ser pronto el nuevo seleccionador.

JORGE GARBAJOSA

Uno de los veteranos de aquella selección y el primero en decir adiós a las canchas, hace ya nueve años. Saltó de inmediato a los despachos de la Federación Española de Baloncesto en diferentes funciones y en 2016 ascendió hasta su presidencia, relevando al histórico José Luis Sáez. En 2020 fue reelegido en un cargo que ocupará, al menos, hasta 2024.

CARLOS JIMÉNEZ

Capitán de la selección en 2006, dejó el baloncesto seis temporadas más tarde en el Unicaja. Continuó ligado al club malagueño en diferentes funciones técnicas hasta que en 2014 fue nombrado director deportivo. Dejó el cargo por sorpresa en 2019 después de que su mujer fuera elegida concejal de Deportes de Málaga, argumentando la necesidad de conciliar su vida familiar.

FELIPE REYES

Eterno capitán del Real Madrid, colgó las botas al final de la temporada pasada después de más de dos décadas de carrera, acumulando 24 títulos, el primero de ellos con el Estudiantes, el club en el que debutó. En su despedida, aseguró no saber a qué se dedicará a partir de ahora (a priori descarta ser entrenador), aunque pretende seguir ligado al baloncesto en el futuro.

MARC GASOL

El hermano de Pau mantiene la incógnita sobre si alargará o no su carrera. Las opciones son tres: intentar un última estación en la NBA, jugar en el Girona de LEB Oro (club del que es presidente e impulsor) o dar por finalizada su carrera deportiva. Una vez oficial la decisión de su hermano, no debería tardar demasiado en anunciar si la 'saga Gasol' continúa o no.