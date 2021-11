Más de un centenar de técnicos y directores deportivos participaron en la actividad del Programa de Formación Continua para entrenadores/as dirigida específicamente a los clubes y entidades deportivas de baloncesto.

Miguel Santos, desde su experiencia en las categorías de formación del Real Madrid y del Rivas Ecópolis, expuso la importancia de tener una metodología conjunta de club para ayudar a los jugadores/as a seguir creciendo. El técnico invitó a reflexionar acerca de cómo enseñamos baloncesto y la necesidad de incidir en el proceso y no en el resultado, se mostró convencido de individualizar vs personalizar con los jugadores/as de la cantera construyendo un proyecto de progreso y evolución, y destacó como una de las claves el tratar de conectar con los jugadores, no imponer.

Estas son el resto de actividades que se desarrollarán ya en el mes de noviembre:

* 10 de noviembre. Miriam Martí. Cómo integrar la preparación física en los entrenamientos. Online

* 18 de noviembre. Adrián Silla. La técnica individual en Minibasket. Online

* 25 de noviembre. Fran Adell. La inteligencia emocional y su influencia en el deportista. Online

Las plazas son limitadas. Inscripciones a través de www.fbcv.es La asistencia contará como horas de prácticas para los alumnos/as de los Cursos de Entrenador FBCV.