Más de un año ha pasado desde que Netflix lanzara el documental 'The Last Dance' con imágenes de Michael Jordan y los Chicago Bulls en la conquista de el sexto anillo de NBA del considerado por muchos el mejor jugador de la historia. Un producto audiovisual que gustó mucho entre los amantes del baloncesto, aunque no tanto a algunos compañeros del mítico jugador como Scottie Pippen, que ha cargado duramente contra el '23'.

El que fuera alero de aquel equipo campeón ofrecerá su versión en un libro que saldrá a la luz el 9 de noviembre llamado 'Unguarded', donde explica los motivos de su enfado con Jordan y el por qué aceptó el '23' a rodar la pieza audiovisual. "Los dos últimos episodios se emitieron el 17 de mayo. Al igual que los ocho anteriores, glorificaron a Michael Jordan sin dar elogios suficientes ni a mí ni a mis orgullosos compañeros de equipo. Y Michael merece una gran parte de la culpa por eso. Los productores le habían otorgado el control editorial del producto final. El documental no podría haber sido publicado de otra manera. Él era el protagonista y el director", explica Pippen en una de las partes del libro que ha desvelado.

El que fuera compañero de Michael Jordan dio la clave por la que el escolta accedió a grabar la pieza: "Michael estaba decidido a demostrarle a la generación actual que él fue el más grande de todos los tiempos. Aún más grande que LeBron James, el jugador que muchos consideran no sólo su igual, sino superior. Así que Michael presentó su historia, no la historia del The Last Dance".

Pippen aseguró que se quedó sorprendido tras ver el documental de su excompañero con el que ganó seis anillos de la NBA: "No podía creer lo que veía. Una y otra vez, el foco de atención brillaba en el número 23. Incluso en el segundo episodio, que se centró durante un tiempo en mi difícil camino hacia la NBA, la narrativa volvió a Michael Jordan y su determinación de ganar. Yo no era más que un accesorio. Su 'mejor compañero de equipo de todos los tiempos', me llamó. No podría haber sido más condescendiente si lo hubiera intentado".

"Ahora aquí estaba yo, a mediados de mis cincuenta años, 17 desde mi último juego, viendo cómo nos degradaba una vez más. Ya vivirlo la primera vez fue bastante insultante. Cada episodio era lo mismo: Michael en un pedestal y sus compañeros de equipo siendo secundarios, más pequeños, el mensaje no era diferente de cuando se refirió a nosotros por aquel entonces como su elenco de apoyo", asintió decepcionado el alero. "¿Cómo se atreve Michael a tratarnos de esa manera después de todo lo que hicimos por él? Michael Jordan nunca habría sido Michael Jordan sin mí, Horace Grant, Toni Kukoc, John Paxson, Steve Kerr, Dennis Rodman, Bill Cartwright, Ron Harper, BJ Armstrong, Luc Longley, Will Perdue y Bill Wennington. Pido disculpas a todos los que he dejado fuera", sentenció Pippen donde dejó más que claro que su relación con él nunca fue fácil.