Hace poco más de un mes que Pau Gasol hizo pública su retirada del baloncesto. Era la despedida oficial a la estrella del deporte. Pero el acto que se vivió en el Liceu el pasado 5 de octubre fue, de alguna manera, también la puesta de largo del personaje que el exdeportista barcelonés, de 41 años, quiere asumir en la vida pública.

Desde su adiós a las canchas, Pau no ha parado de trabajar en la Gasol Foundation, con la que pretende luchar contra la obesidad infantil y promover hábitos saludables, está dando sus primeros pasos dentro del COI, como miembro de la Comisión de Atletas, y manteniendo algunas conversaciones con las franquicias de la NBA. Dentro de esa ajetreada agenda se incluye la promoción de una docuserie ‘Lo importante es el viaje' que se estrenará el próximo viernes en Amazon Prime Video, en la que el exjugador de baloncesto explica el reto emocional y físico que supuso la rehabilitación y su vuelta al Barça después de dos largos años de ausencia, su empeño en despedirse en la cancha, en contra de la opinión de algunos de los médicos y cómo encara su futuro, y su pasión por el baloncesto.

“Estoy muy contento con la docuserie y con el resultado. Creo que damos una imagen de mucha naturalidad y humanidad. Quería transmitir cómo hacíamos las cosas a este nivel y situaciones que son difíciles de ver e imaginar”, comentó Pau Gasol en un encuentro con Zoom este lunes con varios medios, entre ellos El Periódico para hablar sobre esta mini serie, que tendrá cuatro episodios de 45 minutos, dirigidos por Oriol Bosch, el realizador también del documental sobre Andrés Iniesta “El héroe inesperado” producido en el 2020 por Rakuten.

Momentos impactantes

El documental arranca en el 2019 con unas imágenes dentro del quirófano antes de la operación en el pie que le obligó a renunciar a su contrato con Portland y a dedicarse, en cuerpo y alma, a su rehabilitación. Los cuatro capítulos desgranan, aunque no sea de forma cronológica, los momentos más importantes de su carrera a través de muchos testimonios de jugadores, entrenadores, cuidadores. El exdeportista desvela, entre otros temas, la conversación con Kobe Bryant que le llevó a los Lakers, donde conquistó dos anillos, y su última etapa en el Barça con la complicidad de su amigo Juan Carlos Navarro y del técnico Jasikevicius o el que considera como mejor partido de su carrera: las semifinales del Eurobasket del 2015 ante Francia, en el que acabó con 40 puntos.

“Pau, vamos a ganar el anillo”. Así lo recibió Kobe Bryant nada más incorporarse a los Lakers en el 2008, tras una traspaso que pilló al jugador barcelonés por sorpresa. “La primera vez que nos encontramos en Barcelona, me dijo a ver si tenemos la manera de jugar juntos. Pero no le di mas importancia porque el año anterior intenté con los Grizzlies que me traspasaran y no logré. Así que fichar por los Lakers fue una sorpresa y me quedé en estado de ‘shock’”. También se recoge el impacto que sufrió Pau cuando se produjo el accidente de helicóptero que acabó con la vida de Kobe, con quien le unía una gran relación. “Fue un golpe durísimo, aún lo estoy digiriendo, lloré mucho y tardé tres días en dormir bien. Quería transmitir lo que sentía de la forma más natural posible”, relata.

La miniserie desnuda, asimismo, el lado más humano del personaje, el Gasol más humano, y una conversación íntima con su mujer Cat McDonnell, en la que admite que ella tuvo que dejar de lado su carrera para acompañarle. "Ella ha tenido que sacrificar su carrera profesional por estar conmigo, con una muy buena posición en una gran empresa, con una formación que yo no tengo ni me acerco a ella", explica en el documental. “Eso crea frustraciones, tanto individuales como para la pareja. Eso es muy difícil”.