Gilbert Arenas fue un gran jugador de baloncesto que triunfó en la NBA, pero cuya carrera duró mucho menos de lo esperado. En cualquier caso, de la misma manera que dejó grandes noches en la pista, ha seguido dejando grandes titulares fuera de ella. El último, tras la sucia agresión de LeBron James contra Isaiah Stewart, pívot de los Pistons, quien se revolvió contra la estrella de la NBA y tuvo que ser frenado por numerosos testigos.

Las reacciones fueron numerosas, pero la de Arenas fue para cargar principalmente contra Lebron. El que fuera histórico base de los Wizards colgó un mensaje en sus redes sociales: “Oye, hermano, voy a ser sincero contigo aquí. Empaqueta toda la mierda, empaqueta tus abrigos de invierno y tus botas porque tu trasero está a punto de ser traspasado a (Budapest) algún lugar. No sé que tipo de sangre entró en ti, pero no puedes enfrentarte al Rey (LeBron James) así en televisión. Te harán pruebas de drogas rápidamente solo para asegurarte que la rabia no esté relacionada con las drogas”.

El código de peleas según Gilbert Arenas

El estadounidense sigue a lo suyo con su intención de provocar reacciones: “1. No te enfrentes a LeBron James ni a Kevin Durant, nunca. 2. Esos dos chicos con la piel clara, Curry y Klay Thompson, no dejes que tu pecho se hinche hacia ellos o tu culo está hecho. 3. Solo dos equipos tienen permitido pelear a puñetazos sin ninguna penalización real y es donde estén Rondo y Chris Paul. 4. Espera a que tus compañeros de equipo te rodeen y luego que actúen para la multitud, véndelo como WWE”.

“Buena suerte, mi chico. Esto fue peor que la situación con el arma en el vestuario, algunos pueden decir que esto fue un intento de asesinato”, prosigue. “Si crees que estoy mintiendo, pregunta a Kanter: se acercó demasiado al rey en 2016-17 y el presidente turco ha estado tratando de atraparlo desde entonces”, escribió para terminar.