Las competiciones Sénior y Júnior Masculinas han completado la primera vuelta de la Liga. Entre estas categorías se encuentra la Sénior Masculino 2ª Zonal, una competición que año tras año aúna la experiencia y veteranía de grandes jugadores del baloncesto con la juventud y ambición de los Júniors que piden paso en su salto a la edad Sénior.

El Grupo E es el único que accede a la segunda vuelta con todos los partidos disputados y con un líder, Vallada Bàsquet Club, que tiene a L’Olleria Bàsquet y a Construcciones Samblas-UPB Gandia B pisándole los talones.

En el Grupo F y en el Grupo G encontramos a los únicos equipos invictos: CD Salesianos Alicante y Cabo Basket, aunque en el caso de este último, aún le restan varios partidos por jugar, lo que hace que quien se sitúe ahora mismo al frente de la tabla sea CD Crevibasket Naranja con ocho victorias y tan sólo una derrota.

En el Grupo C y en el Grupo D se vive una situación muy parecida, con dos líderes provisionales, Airesa Gentvikinga y CB Algemesí C, pero con rivales directos a los que le queda algún compromiso pendiente que podría llevarles a empatar por esa primera posición: CB Xirivella C y CB NS Loreto Fesd.

En el Grupo A sí que nos encontramos con un líder definido gracias al enfrentamiento directo que han tenido este fin de semana Baux CB Segorbe y CB Burriana C, con victoria y liderato en solitario para el primero.

Y por último, primer puesto compartido en el Grupo B entre San Pedro Pascual y Legends NB Barrio del Cristo, aunque en breve podría acompañarles Hotel Rte. La Carreta CB Chiva.

Accede a los resultados y clasificaciones para seguir la segunda etapa de la Liga en Sénior Masculino 2ª Zonal.