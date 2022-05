Michael Jordan está considerado por muchos el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. Sin embargo, es muy probable que no viéramos nunca su mejor versión sobre una cancha de la NBA. La razón es que no durmió en 14 años.

Así lo ha desvelado el que fuera su compañero en Chicago Bulls, BJ Armstrong, en una charla con el exjugador Rex Chapman. “Vi Jordan jugar 35-40 minutos por noche y luego volver a entrenar con la misma energía. Nunca he visto a un tipo tan competitivo y siempre estaba activo”, confiesa el base, que jugó 11 temporadas en la NBA y disputó 747 encuentros en su carrera.

“En los entrenamientos me di cuenta de que era diferente. Cuando todos los demás estaban cansados, sonaba el silbato de Phil (Jackson) y él actuaba como si hubiera dormido 10 horas y en realidad estuvo jugando a las cartas o lo que fuera que había estaba haciendo, sin haber comido ni descansado bien", explica Armstrong.

“Si hubiera dormido, no sabemos lo bueno que realmente habría sido. No vimos lo mejor de Michael Jordan porque no durmió en esos 14 años. No es que durmiera poco, es que no dormía", confirma el ex jugador de los Bulls, que además hace hincapié en un detalle hasta ahora poco conocido.

"No se le ha mostrado entrenando. Fue el mejor jugador en los entrenamientos que he visto. Nunca he visto a un chico entrenar tan duro y eso es lo que deberíamos mostrarles a los niños. Porque solo les mostramos los partidos cuando las luces estaban encendidas. Nunca he visto a un tipo tan competitivo y siempre estaba activo. Yo estaba en el mismo lugar que él y estaba un poco cansado. Todos los demás estaban un poco cansados. Menos él, que no había dormido", concluyó.