El veterano base del Monbus Obradoiro Albert Oliver, que este sábado, ante el Valencia Basket, disputará su último partido como profesional, dijo este viernes que su "idea" es seguir vinculado al baloncesto en el futuro.

"Me gusta este deporte, por eso sigo aquí. Ya veremos qué me depara el futuro, pero sí que creo que seguiré ligado al baloncesto", comentó en la rueda de prensa de su despedida, en la cual estuvo acompañado por el presidente del club santiagués, Raúl López, y el técnico Moncho Fernández.

Aseguró marcharse "muy contento" porque entiende que toma "la decisión" en el momento correcto, después de 22 años jugando en la liga ACB con ocho equipos diferentes.

"Me despido estando en un club que me ha tratado muy bien desde el primer día. Es un gran club para despedirse del baloncesto por todo: por su gente, por su cuerpy por mis compañeros. Cuando yo jugaba en contra, una de las cosas buenas que decían del 'Obra' era sobre el ambiente que había en el equipo", aseguró.

Un gran ambiente que él pudo comprobar en estos dos años en los que se ha sentido "muy a gusto", pese a ser dos temporadas "difíciles" en lo deportivo porque el Obradoiro sufrió "mucho" para mantenerse en la máxima categoría.

"Me he sentido como en una familia ambos años y, personalmente, lo agradezco ya que yo no tenía a mi familia aquí conmigo. He tenido la suerte de tener grandes compañeros que me han arropado mucho. A pesar de jugar menos minutos este año, siempre me he sentido muy valorado por el cuerpo técnico y mis compañeros, aunque estuviese al lado del banquillo con el polo", se sinceró.

El presidente del Obradoiro, emocionado, destacó que en estos dos años se dio cuenta de por qué Oliver ha alargado tanto su carrera: "Por su amor incondicional al juego y por su capacidad para competir. Gracias, Albert, por habernos metido en vena cada día de ambas cosas, pero sobre todo por tu liderazgo y ejemplaridad".

"El liderazgo y la ejemplaridad requieren de palabras, pero sobre todo de hechos. Tú has sumado mucho al equipo, tanto cuando has estado dentro como fuera de la pista. Nos has hecho mejores a todos: compañeros, entrenadores, empleados, directivos..", agregó Raúl López.

El equipo gallego es el último club del base catalán a lo largo de una extensa carrera deportiva que lo ha llevado a vestir las camisetas de Joventut, Caprabo Lleida, Manresa, Valencia Basket, Estudiantes, Gran Canaria y Betis, antes de reforzar en septiembre de 2020 a un Obradoiro que había perdido por lesión al internacional turco Kartal Ozmizrak.

Oliver es el segundo jugador más veterano en la historia de la liga ACB, sólo por detrás del estadounidense Darryl Middleton que, en 2011, vistió la camiseta del Valencia con 44 años y nueve meses. Este sábado disputará su último choque en el Multiusos Fontes do Sar ante el Valencia Basket.