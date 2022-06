Las Finales IR Zonal ya tienen a todos sus campeones de la FBCV. CB Genovés Gsport, Bàsquet Comenius, CB L’Horta Godella B, CB Elda y TAU Cerámica Morella Els Ports son los grandes riunfadores en categoría Infantil, cuyas finales se han celebrado durante todo el fin de semana en el Complejo Deportivo Municipal de Calpe con la asistencia de la alcaldesa de Calpe, Ana Sala; la concejal de Deportes, Ana Perles; y el presidente de la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana, Salvador Fabregat.

En categoría Cadete, han levantado el trofeo de campeones CB Pedreguer, EMBA 06, Picken Claret, NBF Castelló y Vila real BC en las diferentes finales que se han disputado en las instalaciones deportivas del Club Atlético Montemar de Alicante. El responsable de su sección deportiva de Baloncesto, Juan Antonio Montesinos, ha estado presente en la entrega de trofeos a los equipos junto al delegado de la FBCV en Alicante, Juan Miguel Sila.

Cadete Femenino 1ª Zonal

El Vila real BC se impuso por 67-47al Denia Bàsquet 06. En una final donde la MVP fue Lucía Villalba (Vila real BC).Tras los intercambios de canastas en los compases iniciales, Vila real BC apretó el acelerador y fue capaz de irse al descanso con una ventaja en torno a los 20 puntos, una diferencia importante que supo mantener e incluso incrementar durante la segunda mitad para levantar el máximo trofeo femenino.

Infantil Femenino 1ª Zonal

TAU Cerámica Morella Els Ports venció por 54-53 al CB Oliva Persidecor que tuvo a Paula Escrivá (CB Oliva Persidecor) como MPV del partido. Encuentro de los que hacen afición, con numerosos intentos de las jugadoras de Oliva por marcharse en el marcador eran contrarrestados siempre por el esfuerzo y la lucha de las morellanas, que sin embargo sí empezaron a ceder terreno al filo del descanso. A partir de ese momento, Morella se empleó a fondo en la remontada y poco a poco empezó a cobrar forma, el sueño se volvió realidad y terminó imponiéndose por la mínima con una canasta en los últimos segundos.

Cadete Femenino 2ª Zonal

NBF Castelló ganó por 60-20 al CB Cullera. La MVP fue Carmen Hernández (NBF Castelló). Con un parcial de inicio de 22-0, NBF Castelló se hizo rápidamente el dueño del partido y neutralizó con el paso de los minutos el intento de remontada del Cullera, que despertaron en el segundo cuarto pero ya con el peso de ese mal comienzo que lastraría todas sus oportunidades.

Infantil Femenino 2ª Zonal

Victoria del CB Gil Comes Vinaròs por 56-62 ante el CB Elda. La mejor del partido fue Anna Plomer (CB Gil Comes Vinaròs). CB Elda se puso por delante desde el comienzo, pero no fue hasta la segunda mitad cuando logró abrir las primeras diferencias importantes en el marcador. Sin embargo, si en el 5º periodo las eldenses se habían hecho con un parcial de 4-12 para intentar romper el partido, las jugadoras de Vinaròs respondieron a continuación con su propio parcial de 14-4, con lo que el encuentro siguió completamente abierto hasta un final muy igualado en el que cualquiera pudo ganar.

Cadete Masculino 1ª Zonal

Triunfo del Picken Claret por 57-51 ante Valencia Basket Mujols. MVP fue Sergio Torres (Valencia Basket Mujols). El inicio marcó el devenir del encuentro. Al Valencia Basket le costó mucho más entrar en juego, y cuando lo hizo, Picken Claret ya se había hecho con la ventaja suficiente para comandar el choque, una diferencia que supo conservar durante el tiempo restante para alzarse con el título.

Cadete Masculino 2ª Zonal

El RSM CB Algemesí venció por 51-72 al EMBA 06 con Miguel Ángel Hervás (EMBA 06). como MVP. EMBA 06 ha resultado vencedor en esta final en la que se puso por delante desde el inicio. Ese buen comienzo fue refrendado con otro mejor parcial en el segundo cuarto, y de esta manera pudo afrontar con mucha más tranquilidad la segunda mitad, que es la que terminaría por confirmar que el título de campeón.

Infantil Masculino 1ª Zonal

Victoria del Picken Claret por 46-64 CB L’Horta Godella B. El MVP fue para Leo Vilariño (Picken Claret). CB L’Horta Godella B tuvo que emplearse a fondo para superar a un Picken Claret que se convirtió en un verdadero rival a batir. Y es que a los jugadores de Godella les costó mucho aguantar la ventaja conseguida en el inicio del partido, pero su respuesta ante los intentos del contrario fue igualmente notable y de esta forma, fuertes hasta el minuto final.

Cadete Masculino 3ª Zonal

El Sanus Psicología Uixó Bàsquet venció por 51-71 al CB Pedreguer. El MVP fue para Jordi Mengual (CB Pedreguer). Trabajada victoria ante un rival que nunca se rindió pero que tuvo enfrente a un equipo fuerte tanto en ataque como en defensa y dispuesto a no dejar escapar la renta del descanso.

Infantil Masculino 2ª Zonal

Triunfo del Bàsquet Comenius por 43-39 ante el CB Catral. El mejor del partido fue Gonzalo Martínez (Bàsquet Comenius). Después de una primera mitad enormemente igualada y marcada por la baja anotación de ambos equipos, el CB Catral puso una marcha más al partido y con un parcial de 3-11 en el quinto periodo, obtuvo una importante ventaja para cómo se había desarrollado el encuentro hasta ese momento. Así que inicialmente parecía que iba a ser una ventaja decisiva, pero el conjunto de Catral, muy cargado de faltas personales, acabó sufriendo mucho en la recta final, Bàsquet Comenius consumó la remontada y acabó llevándose la victoria en la prórroga.

Infantil Masculino 3ª Zonal

CB Genovés Gsport ganó por 78 - 37 al EDM Orihuela. El MVP del partido fue Sergio Viñals (CB Genovés Gsport).El primer periodo ya fue claramente para los jugadores de Genovés, pero EDM Orihuela afrontó mucho mejor el segundo cuarto y frenó la escapada del rival. Sin embargo, el tercer periodo volvió a tener un claro color rojo y ya marcó un punto de inflexión, decantándose definitivamente el encuentro y el título autonómico.