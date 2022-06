El Nou Bàsquet Torrent está de enhorabuena. El Ágora de Parc Central acogió el pasado sábado el acto de conmemoración del 50 aniversario del club, en un evento en el que se congregaron equipos, jugadores, entrenadores y directivos históricos y actuales del club, que fueron reconocidos por su labor para hacer crecer el baloncesto durante las últimas cinco décadas. Al acto asistió el alcalde de Torrent, Jesús Ros acompañado por la concejala de Deportes, Susi Ferrer, y otros miembros de la Corporación Municipal. Un pequeño y merecido homenaje a este conjunto histórico de Torrent.

Tras felicitar a los miembros del Nou Bàsquet Torrent y al propio club por sus cincuenta años de historia, la concejala de Deportes, Susi Ferrer, quiso mostrar su agradecimiento por «formar no solo jugadores, sino también personas». La edil también destacó «la labor del club por enriquecer el patrimonio deportivo de nuestra ciudad, luchando por impulsar el deporte torrentino durante generaciones, para que hoy podamos decir con orgullo que Torrent viu l’esport».

Durante el acto, se entregaron los trofeos conseguidos en las dos últimas temporadas a representantes de los equipos de la cantera: Benjamín, Alevín, Infantil D, Infantil C, Infantil B, Infantil A, Cadete D, Cadete C, Cadete B, Cadete A, Junior C, junior B, junior A, sénior C y sénior B. Además, se quiso felicitar especialmente al primer equipo, el senior de liga EBA.

Primer equipo en EBA

El año pasado compitieron por primera vez en EBA, se consiguió mantener la categoría y este año, con una de las plantillas más jóvenes de la liga, se ha conseguido mantener de nuevo la categoría y clasificarse para la fase de ascenso a LEB plata. Durante la gala, su presidente, Cándido Martínez recibió la distinción como presidente de honor del Nou Básquet Torrent. El pasado mes de abril, aprovechando el partido del primer equipo en la fase de ascenso a LEB Plata contra Picken Claret, se celebró un encuentro de miembros históricos del club.

Más de 250 jugadores

El Nou Bàsquet Torrent es un club de baloncesto amateur, que fue oficialmente fundado en el 1982, aunque sus orígenes se remontan al año 1971, experimentando un continuo progreso hasta la fecha. Desde entonces están presentes en las competiciones de la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV) y la Federación Española de Baloncesto (FEB) con 16 equipos federados, además de otros ocho de la escuela. Un total de alrededor de 250 jugadores, 20 entrenadores; de los cuales, tanto jugadores como entrenadores, torrentinos en su gran mayoría.

La historia del club

En la temporada 2012 – 2013, el Infantil Autonómico consiguió una clasificación histórica, proclamándose tercero de la Comunitat Valenciana. De ese equipo salieron por primera vez, 3 jugadores con la selección valenciana: David Carratalà, Andreu Melis y Jovi Merencio, que fueron los primeros en acudir a un campeonato de España de Selecciones.

Otro de los grandes hitos recientes fue la primera clasificación a un Campeonato de España, en la temporada, 2018-2019. En la temporada 2001/2002, un grupo de jóvenes liderados por los hermanos Antonio y David Díaz, asaltaron la categoría y consiguieron un ascenso histórico para el club a Junior Autonómico. En la temporada 2006/2007, el primer equipo disputó la fase de ascenso a 1ª división nacional, algo que supuso un punto de inflexión a todos los niveles en el club, que desde entonces no ha dejado de crecer y consolidarse.