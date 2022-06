El internacional bosnio Dzanan Musa, MVP de la Liga Endesa esta temporada, anunció este viernes en Sarajevo que no renovará con el Río Breogán de Lugo y que fichará por otro club, aunque no quiso revelar aún cuál.

Precisamente, el Valencia Basket es uno de los equipos que se han interesado en el alero de 2,08 m, que completó esta temporada dos partidos sobresalientes contra el conjunto 'taronja' sumando 64 puntos en ambos duelos.

"Agradezco al Breogán que me haya dado la oportunidad de mostrar todo lo que he aprendido. Me vuelvo a otro desafío, y pronto se conocerá cuál es el nuevo club", señaló el alero en declaraciones a los medios locales.

Musa recordó que está en Sarajevo para entrenar con la selección de Bosnia-Herzegovina, que a comienzos de julio disputará los partidos contra la República Checa y Bulgaria de la primera fase de clasificaciones para el Mundial de 2023.

"En mi opinión, y según evaluaciones de los entrenadores y otros jugadores, tenemos la calidad para ganar los dos duelos. Deseamos pasar a la próxima fase, es nuestro principal objetivo. Después, nos dedicaremos al campeonato europeo", indicó el jugador.

El Eurobasket se disputará del 1 al 18 de septiembre próximo, y la selección bosnia está en el grupo con Alemania, Lituania, Francia, Eslovenia y Hungría.

Musa se llevó a mediados de mayo el trofeo de la temporada de la Liga Endesa tras promediar 32 minutos en 29 partidos disputados y 20,1 puntos.

"Lo he ganado a los 22 años, y es un éxito enorme (...) El club me ha dado la posibilidad de mostrar mis cualidades en la cancha y fuera", dijo el alero.

"Sin duda, seré un gran hincha del Breogán en el futuro", aseguró Musa, al indicar que Lugo, el club y sus jugadores permanecerá siempre en su corazón.