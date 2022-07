La selección española cedió este sábado una derrota ante la de Lituania (68-71) en su estreno en el Campeonato del Mundo sub-17 que se juega en Málaga, pese a ir ganando de 10 puntos en el tercer cuarto, y le obliga a ganar los dos partidos siguientes del Grupo B, ante Japón y República Dominicana, para avanzar a las eliminatorias.

Los chicos de Javi Zamora , con dos jugadores del Valencia Basket en acción (el base Sergio de Larrea y el escolta Lucas Marí) arrancaron con mayor intensidad y acierto en un partido que empezó siendo un ida y vuelta constante, donde se impuso el dominio físico de las dos torres de España, Aday Mara e Izan Almansa.

El acierto exterior de Lituania le dio la vuelta al marcador al final del primer cuarto (20-21), lo que hizo que España metiera una marcha más a la par que el público disfrutaba de la puesta en escena de los jóvenes en pista, en una demostración de mates (Adegimas reventó el aro a dos manos) y triples (como el de Hugo González) de una dificultad seria.

La ventaja de cinco puntos al descanso fue el principio de la brecha que en el tercer cuarto logró abrir España, con un 43-33 que parecía difícil de alcanzar a los lituanos, pero sorprendentemente enlazaron un parcial de 11-0 para ponerse por delante y empezar a forjar su triunfo.

Tocó ir a contracorriente en el último cuarto, llegó una asistencia mágica de Conrad Martínez para el triple de Hugo González y el 55-56 a falta de tres minutos, pero el trance del escolta sub-17 de Zalgiris Justas Stonkus no lo paraba nadie -acabó con 24 puntos-.

Cuando el partido se fue al momento de la verdad, Lituania se mantuvo firme en porcentajes y España no supo parar ese acierto con una defensa certera, aunque luchó hasta el último segundo, quedando a las puertas de la remontada. Un triple de De Larrea, que terminó con 13 puntos, apretó las cosas a falta de pocos segundos (68-69), pero en la jugada posterior los lituanos volvieron a encestar dos tiros libres cerrando su triunfo. Lucas Marí terminó con seis puntos. El otro jugador del Valencia BC disponible, David Barberá, no tuvo minutos. Cabe recordar que Pablo Navarro no podrá actuar por lesión.

Este domingo, a las misma hora, las 21:00 horas, España se mide a Japón (YouTube FIBA). Con su victoria en el estreno, Lituania toma ventaja para terminar líder de un grupo en el que España era la principal favorita, y donde las selecciones de República Dominicana y Japón no deben plantear problemas ni a españoles ni lituanos. El liderato garantiza enfrentarse a un rival débil, el cuarto del grupo A, en la eliminatoria de octavos de final.

- Ficha técnica:

68 - España (20+14+11+23): De Larrea (13), Mari (6), Langarita (3) Aday Mara (), Almansa (15) -quinteto inicial- Hugo González (9), Folgueiras (3), Vicente (0), Conrad (6), Vidarte (0).

71 - Lituania (19+10+17+25): Bieliauskas (10), Kepežinskas (6), Padegimas (12), Stonkus (24), Zygas (3) -quinteto inicial- Kazakevičius (6), Kuliesa (2), Matulevic (0), Navickas (3), Stuknys (5), Zukauskas (0).

Árbitros: Julio Cesar Anaya (Panamá), Blanca Cecilia Burns (EE.UU.), Gatis Salins (Letonia)

Incidencias: Primera jornada del Grupo B del mundial sub-17 celebrado en el Pabellón El Limón, Alhaurín de la Torre (Málaga)