La polémica y las críticas se ciernen contra el Real Madrid como consecuencia del caso Pablo Laso y la gestión del mismo por la directiva blanca. Este lunes, el club decidió rescindir el contrato del entrenador alegando informes y diversas consultas a especialistas cardiólogos.

El pasado 5 de junio, Pablo Laso padeció un infarto por el que tuvo que ser intervenido de gravedad e ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, según desvela el diario 'Marca', dos horas antes de que el Real Madrid hiciera público el despido en torno a las 20:30 horas de la tarde, Laso recibió el alta médica en el centro médico Sanitas La Moraleja.

El jefe de cardiología que ha seguido su caso desde hace un mes le dio el visto bueno definitivo tras un pormenorizado análisis de su estado cardiaco. "Estás en perfectas condiciones para entrenar desde ya en cualquier equipo profesional", le trasladó el galeno al técnico, según recoge 'Marca'. Una versión ratificada por el especialista que le hizo el cateterismo en el corazón.

A toda esta controversia, en la que la entidad madridista no quiso esperar al diagnóstico médico de la última revisión a Laso en el hospital de La Moraleja, se une el despido del médico de la sección de baloncesto, Miguel Ángel López. Este doctor no vio motivos para darle a Laso la baja laboral por un problema de salud no causado en el ejercicio de su trabajo.

Además, la opinión médica de López avanzó lo dicho este lunes por los doctores que han seguido de cerca al técnico, veía apto para volver a entrenar desde el inicio de temporada al vitoriano, que ha cosechado desde el banquillo 22 títulos para la entidad blanca desde su llegada en 2011. Miguel Ángel López fue despedido la semana pasada.