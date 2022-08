Lorenzo Brown, que estuvo en la agenda del Valencia Basket antes del fichaje de Chris Jones, ha hablado por primera vez en una entrevista con la Federación española, tras su nacionalización exprés para jugar con España el próximo Eurobasket. "Es un honor el estar aquí, está siendo increíble, ya me siento parte de la familia. Cuando se me presentó la oportunidad, no pude decir ‘no’, quería estar aquí y trabajar", detalló el jugador estadounidense.

"Los compañeros me están tratando genial, son divertidos, no sabía qué esperar y me han dado una gran acogida. A mis compañeros les importa mucho la selección, y a mí también", aseguró el jugador del Maccabi. El base acumula ya dos internacionalidades tras jugar como titular los dos primeros encuentros de la Gira Modo Europa. "Es un sentimiento increíble que no puedo describir. Cuando lleguen los partidos va a ser… luces, cámara y acción. Así que estoy preparado para ello", advierte. Sobre sus compañeros, el base de 31 años relató una curiosa anécdota con Rudy Fernández: "Cuando jugaba a la consola, solía jugar con uno de sus equipos, Portland, y recuerdo que siempre se la pasaba a él para tirar triples". El sindicato de jugadores españoles carga contra la nacionalización exprés de Brown El base de 31 años recordó al ausente Ricky Rubio, al que llegó para sustituir en la plantilla española tras la lesión de Rubio en la NBA: "Desde la universidad, recuerdo ver a Ricky como el gran talento que era, jugando con 17 años en los Juegos Olímpicos con la selección, hacía esos pases sin mirar que me dejaban impresionado". Brown comenzó a jugar al baloncesto a los ocho años. "Los primeros pasos los di jugando con mi tío, luego con mi hermano y después con mis primos… Siempre era el más joven. Así que me hice un hombre jugando cada día al baloncesto. Se convirtió en un hábito para mí. No quería hacer otra cosa: sólo baloncesto, baloncesto, baloncesto…", rememora sobre sus inicios. Este domingo, la Selección trabaja desde este domingo en Gran Canaria, donde el martes 16 juega un amistoso frente a Lituania (19:30 h).