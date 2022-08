Desde que el 26 de noviembre debutó en Skopje con 20 años, Jaime Pradilla le ha cogido el gusto a la Selección. Nueve meses en los que el seleccionador, Sergio Scariolo, le ha dado minutos en todos los partidos, en los 11 que se han jugado desde aquel estreno de la clasificación para la Copa del Mundo 2023 hasta la victoria de este miércoles en Pamplona contra Islandia en el inicio de la segunda fase. Entre medias, los amistosos previos al Eurobasket ante las poderosas Grecia y Lituania, ya con la aparición en escena de los hermanos Hernangómez, Rudy Fernández, Lorenzo Brown o el ya recuperado de su lesión Usman Garuba... y aun así Pradilla ha seguido ganándose su sitio en ‘La Familia’.

El sábado, tras choque contra los Países Bajos en Almere, Scariolo anunciará el nombre del último descarte que no entrará en la lista de 12 hombres que viajarán a Georgia para empezar el Europeo el 1 de septiembre frente a Bulgaria. Nada puede darse por 'cerrado', pero lo que es incuestionable es que el zaragozano de 21 años (3 de enero de 2001) se ha ganado totalmente la confianza del seleccionador. Pradilla es el único de entre los 25 jugadores que se han puesto la camiseta roja desde el inicio de las ventanas FIBA, en noviembre de 2021, que ha participado en los 11 partidos. El que más veces, ocho, ha aparecido en el quinteto inicial junto a, precisamente, el otro jugador del Valencia BC en la Selección, Xabi López-Arostegui. El vasco resultó clave, siendo el máximo anotador, en la primera fase de clasificación para el Mundial.

La progresión de Jaime Pradilla ha sido meteórica. Desde el choque de vuelta con Macedonia del Norte (80-44) en su Zaragoza natal, el ala-pívot se ha consolidado en el quinteto de España, sobresaliendo con intensidad e inteligencia debajo de ambos aros. El ‘taronja’ se ha mantenido entre los cinco titulares en los amistosos de nivel con Grecia y Lituania, con un mayor protagonismo anotador frente a los griegos. Además, el miércoles en la clasificación para el Mundial ante Islandia batió su récord de anotación como internacional absoluto con 14 puntos, gracias a un 100 % de acierto en sus intentos de dos puntos y desde la línea de tiros libres. Fue el mejor del partido tras el hombre que se ha erigido en líder del equipo nacional, Willy.

El interior del Valencia Basket se ha hecho hueco al lado de los hermanos Hernangómez y del base nacionalizado Brown. De hecho, en función de la media de minutos jugados por partido desde su estreno con España, solo Willy (21:24) y Juancho (23:52) superan la presencia en pista de Pradilla (20:32).

"Me siento muy a gusto en la Selección, me han acogido muy bien"

La estadística y la confianza del ‘coach’ son su mejor aval para estar en el Eurobasket. "Me siento súper a gusto, me han acogido muy bien. Como se dice, desde las inferiores la Selección es una ‘Familia’. Cuando llegas así te hacen sentir como en casa. Los compañeros me ayudan y yo intento ayudarles a ellos", dijo Pradilla tras la victoria contra las islandeses en Teledeporte, donde añadió que "la victoria ante Islandia nos ayuda a recuperar sensaciones" pensando en el Campeonato de Europa.