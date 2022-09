Sergio Scariolo, seleccionador español, incidió en el "gran desgaste del equipo para poder competir" y en la necesidad de "repartir ese esfuerzo entre cuantos más jugadores, mejor".

Scariolo habló de la diferencia entre el primer y el segundo tiempo ante Montenegro y comentó que "sin energía el equipo puede volverse vulgar compitiendo".

"Primero hay que saber los puntos fuertes y débiles que tenemos y luego tener la energía, la rotación de muchos jugadores para que el desgaste tan grande que necesitamos para competir pueda repartirse. No hay mucho secreto", dijo el seleccionador en sala de prensa.

"Espero que hayamos entendido que la recuperación es importante. Hay que multiplicar la concentración para agarrar el plan de partido", añadió.

El entrenador también comentó que Rudy Fernández había sufrido "un fuerte golpe en la rodilla" y que por eso no jugó mucho. "No sé si mañana podrá jugar, espero que los médicos me digan algo la misma mañana del miércoles".

Respecto a la gran defensa de Jaime Pradilla sobre Bojan Dubljevic fue claro.

"Le enseñamos la defensa de Shengelia contra él y lo ha hecho muy bien, le ha negado la recepción de balón, un gran trabajo, Por eso ha salido de titular y se está ganando un rol importante", subrayó.

"Mañana nos mediremos con gente muy grande y fuerte en el ataque estático. Usman (Garuba) estuvo bien en la primera parte y mal en la segunda. Juancho, sacrificado para ayudar en la defensa a Dubljevic, luego ha perdido poder de concentración", finalizó Sergio Scariolo.