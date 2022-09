Menos de una semana después de que la selección española se proclamara campeona de Europa tras vencer en la final a Francia, las opiniones sobre la nacionalización de Lorenzo Brown se siguen produciendo. Hoy ha sido Pablo Prigioni, seleccionador de Argentina con pasaporte italiano, quien ha mostrado su parecer sobre la incorporación del base al equipo de Scariolo en declaraciones al medio BasquetPlus.

"Prefiero perder con gente nuestra que intentar ganar con una persona que no sea argentina. Mientras yo esté en la Selección no vamos a nacionalizar a nadie", ha destacado el ex jugador de la NBA. El técnico albiceleste desestimó la opción de que la selección sudamericana pudiese incorporar a alguien de a forma en que Brown lo hizo con España.

El campeón de la Copa de Rey con Baskonia ha recalcado que ya tienen a los "clubes para hacer fichajes" y también ha descartado que haya nacionalizados incluso en el cuerpo técnico.

"La selección es lo más puro que hay, ya tenemos clubes para hacer fichajes. No habrá nacionalizados ni extranjeros en el cuerpo técnico", ha aseverado entrenador de una selección argentina que ganó la Copa América de Baloncesto el día 12 de septiembre.

Sentir la camiseta

Prigioni también ha querido comparar el valor que le dan jugadores como Rudy y Llull a llevar la camiseta de la selección española a cómo lo hace Lorenzo Brown, siempre bajo su perspectiva. "No creo que sienta la camiseta como Rudy o Llull", ha concluido el seleccionador argentino.

La de Prigioni es otra de las críticas que ha levantado la nacionalización de Brown. En la eliminatoria de octavos frente a Lituania, Mindaugas Kuzminzkas, jugador lituano, también criticó al base del Maccabi Tel Aviv. "No estoy seguro de cómo sería este equipo sin Lorenzo Brown. Lo ficharon este verano... pero es lo que es", aseguró después del partido.