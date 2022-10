Willy Hernangómez es uno de los nombres de moda del baloncesto español con influencia en la NBA. El pívot madrileño, MVP del Eurobasket, está completando una gran pretemporada con New Orleans Pelicans (NOLA) y se prepara ya para el inicio de la 'regular season (temporada regular) de la liga norteamericana de baloncesto que dará el pistoletazo de salida en la madrugada del martes 18 al miércoles 19 de la semana que viene.

Aprovechando el buen rendimiento del jugador este verano y en el impacto en el equipo estadounidense, el jugador ha contado, en una entrevista a EFE, cómo enfoca esta temporada, su séptima, en una de las mejores ligas de baloncesto el mundo.

"Mi mentalidad este año es un poco diferente, vengo con mucha confianza, que es lo que he demostrado desde que llegué a Estados Unidos, no sólo este año en pretemporada". En los entrenamientos y en los partidos lo estoy demostrando, sigo queriendo ser mejor", ha expresado el '9' de los Pelicans sobre cómo se adapta a un rol diferente en el equipo americano.

El ex de New York Knicks se ha mostrado ambicioso y ha recalcado que "mentalidad es querer jugar e intentar ganar", aunque luego se verá a lo largo del curso ya que espera "que no sea como otros años". "Quiero jugar y espero que sea aquí", ha manifestado el madrileño.

Eurobasket y NOLA

Respecto al oro conseguido en el Eurobasket, el '14' en la selección española ha revelado que ha tenido "muy poco tiempo para celebrarlo, para digerirlo", ya que "en menos de una semana" tuvo que "estar en Nueva Orleans entrenando". El que fuera parte del mejor quinteto de rookies (jugadores de primer año) en la temporada 2016/17 ha recalcado que al llegar "todo el mundo" le felicitó y le hicieron "una cena sorpresa con tarta por ganar el campeonato".

"Cuando viajo a otros pabellones la gente, sobre todo latinos, me felicitan por el torneo. No me ha dado tiempo a saborearlo pero van llegando caramelos de este tipo, así que muy feliz", ha subrayado el jugador español añadiendo que "los directivos y compañeros de los Pelicans quedaban para ver juntos los partidos" desde que jugaron "Lituania contra España en octavos". "Se quedaron a verlo en el pabellón después de entrenar", ha revelado Willy.

Plantilla y entrenador

"Es un problema bueno que tiene, somos muchos jugadores con talento, equipo con profundidad, pero tendrá que tomar decisiones, no podemos jugar tres pívots toda la temporada y yo no quiero perderme ningún encuentro, quiero jugar, ellos saben que quiero jugar, a ver qué pasa", ha declarado el número 35 del draft de 2015 sobre la cantidad de jugadores en el roster.

Respecto a Zion Williamson, una de las estrellas emergentes de la NBA que juega en los Pelicans, el español ha explicado que se van "mezclando porque él juega un poco de todo" y "yo voy leyendo el partido. A veces él se mete y yo juego de cuatro, más exterior. Me trae buenos recuerdos de cuando jugábamos juntos con Van Gundy".

"Para mí es muy divertido, ir esquivando defensores, leer partidos para saber cómo colocarte y Zion es alguien que sabe pasar la bola. Además yo tengo buena relación con él fuera de la pista. Ojalá podamos jugar más minutos juntos y ayudemos al equipo a ganar", ha recalcado el campeón de Europa.

Play-offs y... ¿campeonato?

"Mínimo, minimísimo eso. Meternos en Playoffs directamente. Desde que empezamos a entrenar las aspiraciones son ganar el campeonato. Creemos que hemos mejorado muchísimo, tenemos la ventaja de ser el mismo grupo que el año pasado y vamos a intentar ganar el campeonato", ha manifestado Willy sobre la dinámica del equipo y el mínimo de sus aspiraciones.

El pívot madrileño ha matizado que "luego la competición nos pondrá en un sitio u otro, pero nuestra mentalidad es ir a cada uno de los 82 partidos a ganarlo". "Luego en los Playoffs, ganar todo lo posible, intentar meternos en finales de conferencia. El objetivo es ir a por el campeonato", ha revelado sobre la meta de los Pelicans.

Juancho y los traspasos

Respecto a los traspasos que vivió su hermano Juancho y su firma por un año con Toronto Raptors, el '9' de NOLA ha expresado que espera que "le haya venido bien el Europeo para agarrar confianza" y que un jugador como él, "que es un tirador, necesita confianza, asentarse en un equipo y ahora está en una plantilla en la que todos pueden jugar de todo".

"Un equipo nuevo, un país nuevo, yo creo que le hace falta un poquito de tiempo para adaptarse. Tiene la confianza del entrenador que dice que quiere contar con él, así que sea así, que tenga sus minutos, sus tiros y pueda encontrar al jugador que encontró en verano en el europeo y que todos queremos ver en la NBA", ha declarado el MVP del Eurobasket.

Apoyo el uno para el otro

"No, al final mi hermano y yo somos los dos un apoyo máximo para el otro y es verdad que hay momentos difíciles durante la temporada pero es como todo, a lo mejor yo he tenido un momento muy bueno de confianza ahora y sé que van a venir también momentos difíciles, pero siempre confiamos en el trabajo", ha manifestado sobre la relación entre ellos.

Además, ambos son conscientes que "no es sólo un equipo, que hay 29 más que pueden estar pendientes" y que están cumpliendo su "sueño" ya que llevan "siete años en la NBA, que parece poca cosa" y forman parte de "los seis españoles en la historia" que han estado "tantos años aquí".

Año clave, los Pelicans pueden cortarle a final de temporada

Esta temporada se presenta clave para Willy Hernangómez, que a pesar de tener dos años de contrato, la franquicia podría cortarle en junio si no lo considera como un jugador importante dentro del equipo, sin embargo, el jugador español parece no tener miedo: "No, yo estoy muy tranquilo de momento en Nueva Orleans. Ellos no quieren deshacerse de mí, seguramente sea un año importante para poder renovar el próximo verano".

"Estoy muy tranquilo, vengo con mucha confianza, sé que hay muchos más equipos de la NBA interesados en mi después del Eurobasket así que voy a esperar haciendo mi trabajo, mi juego, divirtiéndome y ojalá que sea aquí esta temporada, pero veremos", ha concluido el '9' de los New Orleans Pelicans, que juegan esta noche el último partido de la pretemporada contra los Dallas Mavericks de Luka Doncic a las 3:00 de la mañana.