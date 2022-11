Berni Rodríguez, exjugador Selección Nacional de Baloncesto y campeón del mundo (2006) recibió el “I Premio Valores y Deporte” de la Cátedra institucional Camilo Cano de la UA de manos de Bernabé Cano, alcalde de La Nucía. Con este acto finalizaron las “I Jornadas de Valores y Deporte” de la UA, celebradas el pasado fin de semana y que contó con 40 alumnos y alumnas.

La Seu Universitària de La Nucía acogió el 4 y 5 de noviembre las “I Jornadas de Valores y Deporte”. Primera actividad de la Cátedra institucional Camilo Cano “de Cultura del Deporte y Deporte para la Cultura”, en la que participaron 40 alumnos: profesores, estudiantes y entrenadores de clubs deportivos. Jornadas organizadas por la Universidad de Alicante junto con el Ayuntamiento de La Nucía, con la colaboración de la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV).

En ella participó como ponente Berni Rodríguez, exjugador Selección Nacional de Baloncesto y campeón del mundo (2006), que además recibió en la clausura del curso en el Estadi Olímpic el I Premio Valores y Deportes de la Cátedra institucional Camilo Cano “de Cultura del Deporte y Deporte para la Cultura” de la Universidad de Alicante y el Ayuntamiento de La Nucía. Galardón por su gran trayectoria deportiva y “ejemplo de valores tanto dentro como fuera de las canchas”.

El acto contó con la presencia de Francisco Alarcón, director de la Cátedra institucional Camilo Cano “de Cultura del Deporte y Deporte para la Cultura”; Sergio Villalba, concejal de Deportes y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía

“Gracias por el premio que me hace mucha ilusión y lo dedico a las personas que me han ayudado a tener grandes valores en mi vida. A todos los entrenadores que he tenido a lo largo de mi carrera deportiva y sobre todo a mi padre y mi madre, que nos inculcaron una manera de vivir con su ejemplo para llevarlo en todos los ámbitos, en lo educativo y deportivo. Ahora ese legado intento transmitirlo a mis hijos. Además, recibir este premio en una ciudad que apuesta tanto por el deporte como La Nucía es todo un honor” comentó Berni Rodríguez al recibir el premio.

Graduados, profesores y estudiantes

El objetivo de las jornadas es actualizar y mejorar los conocimientos en relación con las estrategias y procedimientos necesarios para lograr que el deporte puede seguir siendo el lugar en el que sus participantes adquieran los valores positivos, que siempre ha transmitido la práctica deportiva.

Para ellos estas “I Jornadas de Valores y Deporte” que se desarrollaron el Seu Universitària de La Nucía y Estadi Olímpic Camilo Cano contaron con los siguientes ponentes: Alejandro Fernández, Representante Área de Formación Fund. Real Madrid, que habló del modelo deportivo que está utilizando la Fundación Real Madrid en todo el mundo. Octavio Álvarez (profesor Universidad de Valencia), reconocido psicólogo del Deporte que expuso las “claves cómo corregir a nuestros deportistas para aumentar su motivación”. Juan Antonio García (Profesor Universidad de Salamanca) que transmitió cuales son “las claves del liderazgo de un buen entrenador de formación”. David Cárdenas, profesor Universidad de Granada, que habló de cómo enseñar a competir al jugador sin dejarles de formarle y Aurelio Ureña, catedrático de Universidad de Granada y ex seleccionador nacional de Voleibol, con su ponencia “Claves en la Dirección de equipos de base. Cómo lograr el compromiso de los jugadores”. Cerró las jornadas Berni Rodríguez, exjugador de la selección española de baloncesto (campeón del Mundo 2006) que habló de sus experiencias como director de la academia “The Embassy”.

Próximos cursos

Los próximos cursos de la Cátedra institucional Camilo Cano “de Cultura del Deporte y Deporte para la Cultura” de la Universidad de Alicante serán las siguientes: Seminario Científico Neurociencia y Ejercicio Físico (18 y 19 de noviembre) en Sala Prensa Estadi Olímpic y Curso Novedades en el Entrenamiento Deportivo (3 de diciembre) en la Seu Universitària.