Decididos los 12 jugadores y jugadoras que representarán a la Comunitat Valenciana en el próximo Campeonato de España Infantil y Cadete de Selecciones Autonómicas, que tendrá lugar en Huelva del 3 al 7 de enero de 2023.

Las cuatro selecciones intensificarán la preparación del Campeonato de España con nuevas concentraciones de trabajo de varios días que comenzarán el viernes 16 de diciembre, organizadas por la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV).

Calendario del Campeonato de España Infantil y Cadete

Ya es pública la hoja de ruta del primer gran evento de baloncesto del 2023. El Campeonato de España Cadete e Infantil de Selecciones Autonómicas se jugará en la provincia de Huelva (Punta Umbría, Palos de Moguer, Lepe, Aljaraque y Huelva) del 3 al 7 de enero, con cambios en el sistema de competición.

Serán cinco grupos de cuatro equipos (excepto el E que tendrá solo tres) y se crea la ronda de cuartos de final. Se clasificarán los dos primeros equipos de los Grupos A, B y C y los líderes del D y E. Habrá otro cuadro de cruces para dirimir los puestos del 9 al 16 (3º y 4º del Grupo A, 3º del B y C y 2º y 3º del D y E); y un triangular para los puestos del 17 al 19 (4º de los Grupos B, C y D). Con este sistema de competición se eliminan las dos divisiones (especial y preferente), los ascensos y descensos; y cualquier equipo puede luchar por el título final. Los grupos se forman a partir del ranking con los resultados anteriores.

Calendario del Campeonato de España