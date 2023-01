Lamar Odom tuvo a los amantes del baloncesto en vilo en octubre de 2015. El exjugador de la NBA y del Baskonia fue encontrado en coma en un prostíbulo tras una sobredosis y estuvo al borde de la muerte. El deportista se salvó tras sufrir hasta seis infartos y doce derrames cerebrales.

Algo más de siete años después el estadounidense ha decidido hablar de lo sucedido y ha acusado a Dennis Hof, el propietario del burdel, de drogarle para intentar acabar con su vida. "No sé que tenía Dennis Hof contra mí... pero yo esa noche no me drogué. Él trató de matarme", ha asegurado Odom en el documental Sex, Drugs, & Kardashians. El proxeneta falleció en 2018.

El doble campeón de la NBA con los Lakers asegura que su único recuerdo fue dar un trago a la bebida y, tras ello, despertarse en el hospital. "Lo recordaría si hubiera consumido cocaína esa noche. Trató de matarme. Fui allí, no me drogué esa noche y terminé con drogas en mi cuerpo", relata.