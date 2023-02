Ya estamos en la semana de la Copa Júnior Masculino Preferente, la primera de las tres Copas FBCV que vamos a poder disfrutar en categoría masculina. El Pabellón Municipal de Gata de Gorgos, sede única de las Copas FBCV, albergará este próximo fin de semana todos los encuentros, que además podrán seguirse también en directo a través del Canal YouTube FBCV.

In side Godella y Caixa Popular CBC Manises-Quart llegan a la Copa invictos. Ambos han ganado los 15 partidos de liga que han disputado hasta ahora, por lo que el nivel de confianza con el que afrontan la cita de Gata de Gorgos se prevé máximo.

CB Benidorm también encadena seis victorias consecutivas y aunque le resta algún partido por disputar, esa buena dinámica y el esfuerzo que ha supuesto sacar el último encuentro adelante en un grupo muy igualado seguro que serán una preparación extra para el conjunto que entrena Miguel Ángel Molina.

Por último, CB Jovens Almàssera ha visto cómo El Pilar rompía su excelente racha de resultados. El equipo de L'Horta Nord cedió ante un rival directo por la primera plaza y será el único conjunto que llegue a la Copa después de cosechar una derrota liguera. Razón de más para que los jugadores de Almàssera traten de rehacerse de ese golpe a lo grande, conquistando el título copero y prácticamente asegurándose así el ascenso de categoría para la próxima campaña.La Copa Júnior Masculino Preferente abre el camino y los cuatro entrenadores coinciden: sus equipos la afrontan con ilusión máxima.

Ramón Luján, entrenador del Caixa Popular Manises-Quart señala: "Para nosotros es un premio al esfuerzo y una recompensa al trabajo que llevamos haciendo desde el 16 de agosto, con muchos entrenamientos desde entonces y con muchos de los jugadores en dobles y triples dinámicas y ya teniendo minutos en Sénior, incluso en el primer equipo del Club en Liga EBA. Llegamos con la ilusión de hacer una buena Copa con un grupo de jugadores de la cantera que han jugado juntos cada uno con su generación desde minibasket, y siendo para los de segundo año un broche a su etapa antes de pasar al baloncesto Sénior".

"Afrontamos la Copa con mucha ilusión. Para nosotros, clasificarnos ha sido un premio al trabajo diario del equipo y tenemos muchas ganas de disfrutar de ese fin de semana. Tenemos confianza en nuestras posibilidades, sabiendo que tenemos enfrente a tres grandes equipos a los que respetamos al máximo", manifiesta Álex Serrano, entrenador del CB Jovens Almàssera.

Para Miguel Ángel Molina, técnico del CB Benidorm su equipo afronta la Copa "con mucha ilusión porque es un formato muy bonito para jugar. Concentrar en un fin de semana a los cuatro campeones de grupo de la primera vuelta es un formato que atrae mucho a los chavales. No llegamos en las mejores condiciones porque hemos tenido alguna lesión importante, pero eso no quita para afrontar la competición con muchas ganas y tratar de competir. No estamos en el mejor momento tampoco porque no estamos entrenando todo lo bien que desearíamos, ya que diversos eventos en la ciudad nos impiden utilizar las instalaciones que usamos habitualmente, pero trabajamos con todas las ganas e ilusión de poder jugar contra estos grandes equipos. Nuestro objetivo es competir, ilusionarnos de cara a la segunda vuelta y seguir luchando".

Por último, Pau Gallego, preparador del In side Godella destacó: "El equipo tiene muchas ganas de Copa porque llevamos trabajando muy bien toda esta primera vuelta, hemos conseguido buenos resultados, el grupo ha crecido como equipo y estamos viviendo fases de jugar bien, en ataque especialmente. Llegamos con mucha motivación porque vamos a enfrentarnos contra los mejores equipos de nuestro nivel. Para la Copa, además, hemos recuperado algún lesionado que habíamos tenido a lo largo de las últimas semanas, así que creo que llegaremos en un buen momento, el equipo está centrado en hacer un buen trabajo defensivo para poder competir al máximo y esperemos que todo salga bien y que podamos conseguir el título".