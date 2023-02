Noche dorada para el baloncesto mundial. Para los aficionados, jugadores, entrenadores y por qué no, para el mundo del deporte. El día 7 de febrero, u 8, dependiendo de la zona horaria, estará marcado en la historia de la NBA para siempre. Esa noche, LeBron James superó a Kareem Abdul Jabbar como el máximo anotador de la historia de la NBA con 38.990 puntos en toda su carrera. Un récord un pelín empañado por la derrota de los Lakers por 130-133 ante los Thunder en casa.

Vamos con lo primero. El alero de la franquicia californiana necesitaba meter 36 puntos para igualar el récord casi imposible del pívot, y a pesar de que era duda para el encuentro, nada más lejos de la realidad, para un jugador que siempre va al 100%, y más si su equipo lo necesita, como es el caso. Y a falta de menos de 20 segundo del tercer cuarto ya conseguía lo imposible, el récord que el propio Magic Johnson reconoció que creía que nunca nadie rompería.

Recibiendo el balón de Russell Westbrook, James se dirigió a la línea de tiros libres defendido por Kenrich Williams para unos segundos después jugarse un tiro, con un clásico fade away, con el que superaría los 38.887 puntos de Abdul Jabbar como máximo anotador de la historia de la NBA. La grada enloqueció, el mismo dio las gracias y todo el mundo estaba en un estadio donde nadie quería perderse la gesta de 'The King'.

38,388 POINTS



LeBron James hits the fadeaway jumper to become the NBA’s all-time leading scorer! #ScoringKing pic.twitter.com/P5LyTZAZn3 — NBA (@NBA) 8 de febrero de 2023

Al final acabó el encuentro con 38 puntos, para establecer el nuevo récord en anotación de la historia de la NBA (que seguirá engordando hasta que acabe su carrera) en 38.990 tantos. Toda esa bacanal de puntos en 'tan solo' 1.409 partidos, 151 encuentros menos que Abdul Jabbar, pero en el mismo número de temporadas, 20.

Celebridades como Jay-Z o Bad Bunny estuvieron allí. Nadie se lo quería perder. James no iba a defraudar esa noche y a sus ¡38 años! volvió a completar un partidazo que redondeó con 7 rebotes, 3 asistencias y 3 robos, pero que no pudo impedir la victoria de los Thunder, un detalle menor. Strive for Greatness, reza su mantra.

Otra gesta de uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA de la que aún, probablemente, no seamos del todo conscientes ahora mismo. Ningún jugador ha sido tan longevo como James jugando de ese modo y a ese nivel. Nadie ha tenido esa madurez, ese instinto para seguir siendo, en gran parte, un jugador tan diferencial en la liga. Solo él, The Chosen One.

Victoria de Oklahoma City Thunder

Los que tampoco se fueron de vacío, aunque con la actuación de LeBron anoche nadie lo hizo, fueron los Oklahoma City Thunder, que ganaron el partido por 130-133 consiguiendo su 26ª victoria de la temporada comandados por Shai Gilgeous-Alexander que enchufó 30 puntos, dio 8 asistencias, obtuvo 2 rebotes y robó 2 balones.

Eso sí, estuvo secundado por un gran Jalen Williams que se fue hasta los 25 puntos, 7 rebotes y ¡6! robos, y un muy buen nivel de Josh Giddey, con 20 tantos, 5 rebotes y 6 pases de canasta. Muscala y Joe, con 16 y 15 respectivamente, también aportaron su granito de arena desde el banquillo visitante.

JDub comes up with a steal and slams it home! 😤 pic.twitter.com/p9CpHdqeQp — OKC THUNDER (@okcthunder) 8 de febrero de 2023

Westbrook y LeBron, los mejores de los Lakers

Además de la monstruosa gesta de LeBron James, el que también jugó un muy buen partido anoche en la franquicia californiana fue Russell Westbrook. El base anotó 27 tantos, atrapó 8 rebotes, dio 4 asistencias, robó dos balones y cosechó un 57.2% en tiros de tres. Un partidazo. Y todo eso saliendo desde el banquillo. Davis, muy flojo con solo 13 puntos y 8 rebotes

El resto, poco más de una plantilla que no está a la altura del nivel de James y que ve peligrar el play-in, poniéndose con un récord global de 25-30 en todo el año.

Pero no agüemos la fiesta. La gesta, la hazaña, la proeza del Rey LeBron perdurará en los anales de la historia de la NBA, del baloncesto FIBA, del baloncesto mundial. De todas las personas que somos testigos del legado que nos deja LeBron James. Nadie más lo podía hacer, solo él, The King, The Chosen One, The Kid From Akron. Abran paso al Rey, LeBron James.