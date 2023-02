Willy Hernangómez sigue a lo suyo. A pesar de no haber gozado con muchos minutos esta temporada, y de no haber salido en las últimas horas de mercado, el pívot madrileño no ha escatimado y anoche contra Los Angeles Lakers, en apenas 17 minutos, sumó 14 puntos y 11 rebotes saliendo desde el banquillo. Eso sí, no puedo evitar la derrota de los Pelicans en L.A. por 102-120.

El gran partido del español coincidió con la vuelta de LeBron James que aportó 21 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias, y que sigue engordando su récord de anotación en la NBA. Eso sí, la presencia de Anthony Davis en la pintura fue clave al anotar 28 tantos y recoger 10 rechaces de canasta, además de aportar 5 asistencias y 2 tapones. La vuelta del '3' de los angelinos es capital para poder clasificarse a play-offs. Doble-doble de @willyhg94 en la derrota ante Lakers



14 puntos

11 rebotes

5/7 en tiros de campo

En 16:54 en pista pic.twitter.com/zjAPQLJd6M — NBA Spain (@NBAspain) 16 de febrero de 2023 D'Angelo Russell completa a los Lakers El que tampoco jugó un mal partido fue D'Angelo Russell, que llegó a los Lakers en el último día de mercado a cambio de Russell Westbrook, que se fue a Utah en un traspaso a tres, y por el que están negociando Los Angeles Clippers. El base completó un partido sólido con 21 tantos, 7 asistencias y un 3/5 en triples. La combinación del Big Three de los californianos fue suficiente para doblegar a unos Pelicans, que volvieron a no contar con Zion Williamson, pero sí con Brandon Ingram, que metió 25 puntos. McCollum fue el segundo espada de los de Lousiana con 22 unidades y 9 asistencias. "Like I never left." pic.twitter.com/XvDEDtoVHb — Los Angeles Lakers (@Lakers) 16 de febrero de 2023 Por su parte, Willy y Valanciunas fueron los más destacados después de los dos jugadores americanos. El lituano también puso un doble-doble con 12 puntos y 11 rebotes, no obstante no fue suficiente para conseguir la victoria. Los Lakers suman el 27ª triunfo de la temporada para quedarse con un global de 27-32, fuera todavía de la zona de play-in, a una victoria y tres derrotas de los Thunder, que están en la última plaza. Los Pelicans se quedan en el octavo puesto con un récord positivo de 30-29, en posiciones de play-in. NBA All Star: estos son los participantes del concurso de mates