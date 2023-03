La Selección Alevín de la Comunitat Valenciana puso ya el punto y final a su preparación del Campeonato de España Minibasket. Muchos meses de ilusión, esfuerzo y trabajo que tuvieron su momento cumbre este fin de semana en Castellón con una nueva concentración y que culminarán con la participación en una de las competiciones más bonitas del baloncesto de formación.El Campeonato de España Minibasket se disputará del 1 al 5 de abril en Salou y Tarragona, y hasta allí emprenderá el viernes su viaje la expedición de la Comunitat Valenciana.

El sistema de competición será el mismo que el que se ha utilizado en el Campeonato de España Infantil y Cadete. Cuatro grupos de cuatro equipos y uno de tres que jugarán la primera fase en los dos primeros días de competición (1 y 2 de abril). El lunes 3 será la jornada de cuartos de final, mientras que el martes 4 se disputará las semifinales y el miércoles 5 la lucha por las medallas.

Se clasificarán los dos primeros equipos de los Grupos A, B y C y los líderes del D y E. Habrá otro cuadro de cruces para dirimir los puestos del 9 al 16 (3º y 4º del Grupo A, 3º del B y C y 2º y 3º del D y E); y un triangular para los puestos del 17 al 19 (4º de los Grupos B, C y D).

Árbitros valencianos

Nuria Aracil y Javier Belmonte serán los dos árbitros FBCV que actuarán en el Campeonato de España Minibasket de Selecciones Autonómicas, que se celebrará del 1 al 5 de abril en Salou y Tarragona.

Ambos pertenecen a la categoría de 1ª División y van a tener la oportunidad de vivir una de las experiencias más importantes para todos aquellos árbitros que se esfuerzan cada día en continuar creciendo en su labor.

Composición de grupos y horarios de la Comunitat Valenciana

MINI MASCULINO

Grupo A: Andalucía, C. Valenciana, Cantabria y País Vasco

Grupo B: Cataluña, Aragón, Extremadura y La Rioja

Grupo C: C. Madrid, I. Canarias, C. la Mancha, Melilla

Grupo D: Galicia, P. Asturias, Navarra y Ceuta

Grupo E: Cast. León, I. Baleares y R. Murcia

Horarios Selección Alevín Masculina

01/04/23 11:30 h. Comunitat Valenciana - Cantabria

01/04/23 19:30 h. Comunitat Valenciana - País Vasco

02/04/23 15:30 h. Andalucía - Comunitat Valenciana

MINI FEMENINO

Grupo A: Andalucía, Aragón, Cantabria y Navarra

Grupo B: Cataluña, C. Valenciana, R. Murcia y Cast. Mancha

Grupo C: C. Madrid, Canarias, La Rioja y Ceuta

Grupo D: P. Asturias, País Vasco, Extremadura y Melilla

Grupo E: Galicia, Cast. León e I. Baleares

Horarios Selección Alevín Femenina

01/04/23 09:30 h. Comunitat Valenciana - Murcia

01/04/23 19:30 h. Comunitat Valenciana - Castilla La Mancha

02/04/23 13:30 h. Cataluña - Comunitat Valenciana