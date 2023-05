Segorbe y Denia, sedes FBCV 2022-2023, albergaron el pasado sábado las Finales IR Zonal. En 1ª Zonal se proclamaron campeones CB Gil Comes Vinaròs, El Pilar D, CB Silla y Sanus Psicología Uixó Bàsquet. EEM Ondara, Maristas Valencia B, CB Ifach Calpe y Peluquería Alejandro Ves CB Anna levantaron el trofeo de campeón en 2ª Zonal, mientras que Baixens-CD Berenguer Dalmau y San Pedro Pascual se llevaron la victoria en 3ª Zonal.

Todas las Finales tuvieron numeroso público en las gradas. Entre los asistentes, el presidente de la FBCV, Salvador Fabregat, que estuvo en la sede de Denia junto al concejal de Deportes del Ayuntamiento, Raúl García de la Reina; y la presidenta del Denia Bàsquet, Marisa Cervera.

En la sede de Segorbe estuvieron presentes el director deportivo de la FBCV, Israel Sanchis; el delegado de la Federación en Castellón, Raúl Blanco; y el presidente del CB Segorbe, Raúl Marín.

Cadete Femenino 1ª Zonal

Valencia Basket Rojo 54 – 67 CB Gil Comes Vinaròs

MVP: Gabriela Escobar (CB Gil Comes Vinaròs)

CB Gil Comes Vinaròs entró mejor al partido y se hizo rápidamente con sus primeras ventajas. Y aunque Valencia Basket no dejó que el partido se rompiera, no fructificaron sus intentos de reducir distancias y el paso de los minutos terminó jugando en favor de las jugadoras de Vinaròs.

Infantil Femenino 1ª Zonal

CB Castellón 29 – 38 El Pilar D

MVP: Marta Maldonado (El Pilar D)

Muchos nervios y numerosas imprecisiones en ambos equipos en el arranque del encuentro, lo que se tradujo en un bajo tanteo que al descanso reflejaba un 21-20. El desacierto continuó tras el paso por vestuarios, pero fue El Pilar el que supo jugar mejor los minutos finales para llevarse el triunfo.

Cadete Masculino 1ª Zonal

CB Genovés Gsport 74 – 82 CB Silla

MVP: Vicent Añó (CB Silla)

El Club Bàsquet Silla consiguió darle la vuelta al partido en el segundo cuarto y marcharse al descanso 10 arriba, y aunque los jugadores de Genovés apretaron en la segunda mitad, el acierto en el tiro exterior de Silla acabó por confirmar su victoria.

Infantil Masculino 1ª Zonal

Sanus Psicología Uixó Bàsquet 56 – 53 CB Godella Don Bosco

MVP: Diego Vicedo (Sanus Psicología Uixó Bàsquet)

Con un parcial de 12-3 en el 5º periodo, Sanus Psicología Uixó Bàsquet se puso al frente de un partido que hasta ese momento había transcurrido con numerosas alternancias en el marcador. CB Godella Don Bosco tuvo una última acción para forzar la prórroga, pero el triple no entró y el trofeo de campeón viaja hasta La Vall.

Cadete Femenino 2ª Zonal

Halal Food Quality Uixó Bàsquet 26 – 66 EEM Ondara

MVP: Iris Berto (Escoles Esportives Ondara)

Apenas cinco minutos tardó Escoles Esportives Ondara en asentarse sobre la pista y, tras un intercambio de canastas inicial, tomar el mando del partido y marcharse lanzado hacia la victoria ante Halal Food Quality Uixó Bàsquet, que se esforzó al máximo pero sin lograr contener el empuje de las jugadoras de Ondara.

Infantil Femenino 2ª Zonal

Carpintería Dioni Uixó Bàsquet 53 – 60 Maristas Valencia B

MVP: Edurne Estivalis (Maristas Valencia B)

Final muy igualada la que han disputado Carpintería Dioni Uixó Bàsquet y Maristas Valencia B, hasta el punto de que al último periodo se ha entrado con ventaja por la mínima para las castellonenses. Sin embargo, Maristas contaba en su equipo con una variable llamada Edurne Estivalis, que ha redondeado su actuación de 46 puntos de valoración liderando a sus compañeras en los momentos más importantes.

Cadete Masculino 2ª Zonal

CB Ifach Calpe 69 – 58 Bàsquet Sueca Talleres Autoavenida

MVP: Illia Hohulenko (CB Ifach Calpe)

Poco a poco, sin rachas excesivamente favorables pero sí de manera constante y con la actuación estelar de Hohulenko con 65 de valoración, CB Ifach Calpe fue cogiendo una ligera ventaja a su favor que alcanzaría los 11 puntos al final del tercer tiempo, una renta no muy amplia pero sí suficiente para afrontar los minutos finales con garantías de poder llevarse la victoria.

Infantil Masculino 2ª Zonal

Bàsquet Comenius 61 – 68 Peluquería Alejandro Ves CB Anna

MVP: Miguel Lluch (Peluquería Alejandro Ves CB Anna)

En una de las Finales más igualadas, Peluquería Alejandro Ves CB Anna se ha proclamado campeón imponiéndose a Bàsquet Comenius en un partido que cualquiera pudo ganar. Los buenos minutos finales de los jugadores de Anna, seleccionando muy bien sus acciones de ataque, terminaron siendo decisivos.

Cadete Masculino 3ª Zonal

Baixens-CD Berenguer Dalmau 63 – 51 CDSP Moixent

MVP: Elies Navarro (CDSP Moixent)

El conjunto de Catarroja terminó llevándose una victoria que se le resistió ante el buen encuentro del CDSP Moixent, que siempre sabía cómo neutralizar los intentos del rival por marcharse en el marcador. Sin embargo, aunque el Baixens-CD Berenguer Dalmau no consiguió nunca romper el partido, sí fue capaz de mantener una pequeña renta que hizo valer hasta el pitido final.

Infantil Masculino 3ª Zonal

Baixens-CD Berenguer Dalmau 25 – 40 San Pedro Pascual

MVP: Samuel Martínez (Baixens-CD Berenguer Dalmau)

Tras un inicio muy flojo por parte de San Pedro Pascual, un parcial de 1-17 en el segundo periodo le dio completamente la vuelta al partido, poniéndose por delante y aguantando la ventaja ante un Baixens-CD Berenguer Dalmau que a punto estuvo de remontar en los minutos finales.

