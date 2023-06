No pudo ser. España venció con brillantez a Israel en octavos, pero se quedó fuera de las semifinales ante una gran Australia. Una Copa del Mundo con algunos golpes físicos y anímicos, pero que mantienen a la Selección Femenina entre los ocho mejores del mundo, con dos grandes referentes como las valencianas Sandra Ygueravide y Vega Gimeno.

España – Israel 21-11

Espectacular fue el partido de octavos de final jugado por la Selección Femenina. Llegaba Israel como segundo de grupo y tras vencer a Italia, pero no pudo hacer nada ante el cuarteto español, que tuvo las ideas claras. No tuvo que recurrir a la épica ni a una Sandra Ygueravide que no llegó a anotar en el partido. La base dominó el juego y repartió asistencias a una Ceci Muhate tremendamente eficaz tanto en ataque como en defensa. Marta Canella también aportaba en las dos facetas del juego y Vega Gimeno estuvo brillante en la anotación, abriendo el campo para hacer daño a la defensa israelí. Drew Edelman, la líder del equipo israelí, no estuvo cómoda en ningún momento, y en defensa sufrió ante el talento español. Un partido muy serio que daba en pase a cuartos de final y volvía a meter a España entre las ocho primeras del mundo.

España – Australia 10-21

Llegaba España con moral, confianza y en un buen momento a los cuartos de final. Pero allí esperaba Australia, que se había ‘saltado’ el paso de los octavos y con un cuarteto que combinaba físico y talento. Era un rival duro, y que además entró en el campo muy intenso y concentrado. La defensa española no impedía las penetraciones de sus jugadoras, que movían el balón con rapidez y precisión. Ceci Muhate hacía daño cerca del aro, pero los lanzamientos de España desde el exterior, bien defendidos, no entraban. Una canasta doble de Canella envalentonaba a las españolas, pero en una jugada fortuita Vega Gimeno quedó tendida en el suelo al pisar mal. Otro golpe más en una Copa del Mundo en el que España ha tirado de corazón y competitividad para acabar, de nuevo, entre las ocho primeras.