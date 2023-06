La consecución del título de Liga Endesa por parte del Barcelona en el Wizink Center quedó empañada desde ya antes de disputarse el tercer, y definitivo, partido de la serie. A la llegada del autobús blaugrana un aficionado madridista le profirió insultos racistas al jugador nigeriano del Barça. Nnaji, al grito de "negro, hijo de puta". Un deplorable comporatamiento que acompañaron otros aficionados con risas. Pero la cosa no quedó ahí, y es que mientras se escuchaba el lamentable insulto racista, otro aficionado cantaba: "Barça, racista, España es madridista".

Un sinsentido que llega con, todavía, el caso Vinícius resonando. Un episodio al que el entrenador del conjunto blaugrana, Saras Jasikevicius, se refirió en rueda de prensa tras el choque, para condenar el racismo de una vez por todas.

"Es una cosa lamentable, no puede ser", afirmó, "escuho hablar mucho de Vinícius y ahora tenemos que hablar nosotros de los que pasa", continuó el técnico lituano. "Esto tiene que parara ya, esto no va con los valores del Real Madrid ni sus seguidores. Tenemos que estar muy enfadados con esto. Me da igual si es un jugador del Madrid o Barcelona o cualquier equipo, esto no puede ser", condenó.

Finalizó su discurso dejando a un lado que el FC Barcelona conquistó el título de liga, dejando claro que la condena del racismo va por delante. "Hay que pelear por esto, más importante que el título es esto", concluyó.