La ensaladera de campeonas del Eurobasket y la medalla de oro se esfumaron en el último cuarto. La Selección, siempre dominadora del marcador hasta el minuto 35, se vio atenazada en los últimos minutos de una final en la que acabó reinando Bélgica (58-64) y la mejor jugadora actualmente en el Viejo Continente, Emma Meesseman. La ala-pívot de 30 años llegó a los 24 puntos y, ayudada por los 18 puntos de Kyara Linskens, no tuvieron una respuesta similar en cuanto a anotación en el equipo español, especialmente, en un último cuarto en el que el conjunto de Miguel Méndez perdió todas las opciones al título (10-21).

España, sin embargo, logra una muy meritoria medalla de plata y la clasificación para el Preolímpico de febrero, después de no haber podido meterse en el pasado Mundial 2022 y haber experimentado una regeneración de la mano del actual seleccionador. La nueva Selección ha regresado a la cima del baloncesto europea con jugadoras con un presente y futuro esperanzador, como la pívot del Valencia BC, Raquel Carrera (12 puntos), o Paula Ginzo (10). Las dos, tras la también 'taronja' Queralt Casas (14 puntos), fueron las máximas anotadoras de la 'Familia'.

Contra los nervios del comienzo, el talento de Torrens y Meesseman

Como en la mayoría de finales, los nervios se apoderaron del protagonismo nada más empezar. Aunque ahí estaban las estrellas de uno y otro equipo para guiar a las suyas. Emma Meesseman, la jugadora más desequilibrante de Europa, respondió a las canastas de Alba Torrens (6-6, m. 4). Precisamente, con sus cuatro primeros puntos en el encuentro, la alero del Valencia BC se convirtió en la máxima anotadora de la historia de la selección femenina en los campeonato de Europa, superando los 675 puntos de Amaya Valdemoro, ex del Ros Casares.

Cada una de las jugadoras españolas tenían grabado en la cabeza el plan: la victoria pasaba por defender y desquiciar a las anotadoras belgas. Y lo ejecutaron desde el inicio. Pronto, Queralt Casas y Raquel Carrera se unieron a Alba para tirar del carro con una bandeja con la zurda de la escolta, y un lanzamiento de media distancia y dos puntos en la zona de la pívot (12-6, m. 7). Además, la primera se estaba encargando de borrar del mapa a la tiradora Julie Vanloo y la segunda comenzaba a desesperar a la poderosa Messeman.

Con diez puntos de 12 'made in taronja', España doblaba en el marcador y Rachid Meziane no tuvo más remedio que parar el reloj. No obstante, quedaba mucha final y Bélgica revivió con la ayuda en la pintura de Kyara Linskens. Un robo de Cristina Ouviña finalizó en la última anotación del primer cuarto, obra de Carrera (17-13, m. 10).

El intenso trabajo en defensa apenas había dado opciones de lanzar de tres a las belgas. Con una preciosa acción a aro pasado, Casas hacía buena la asistencia de Laura Gil para mantener el mando (21-15, m. 13). Y un minuto después, la perfecta combinación de equipo trajo el premio del triple de Casas y una máxima de nueve puntos (24-15). Un cuarto de hora tardó en poder desenfundar con cierta comodidad Vanloo desde más allá del perímetro en un choque duro en ambos lados de la pista (24-18, m. 15)

Tras recibir y levantar su prodigiosa muñeca, Meesseman acercaba a cuatro a sus compañeras (24-20). Después Vanloo le sacó tres tiros a Casas (28-25, m. 18). Sin embargo, no podían aproximarse más entre la maraña de manos de la defensa española. Agresiva. Incansable. Sacrificada hasta la extenuación. La cara desencajada de las belgas era la mejor prueba del éxito de la solidaridad de la 'Familia'. La primera mitad concluyó con un mazazo de Maite Cazorla desde el 6.75 m (32-25, m. 20), que volvería a desequilibrar el cuarto en favor de las de Miguel Méndez.

Raquel Carrera, partido de altura

El tercer capítulo fue el de Raquel Carrera. La gallega del Valencia BC, una roca en defensa y precisa a la hora de anotar en los primeros dos cuartos, lo bordó todavía más en el tercero. La joven de 1.90 m devolvió la máxima de nueve puntos y, poco después, el tercer triple de Casas, liberada, respondía a la reacción belga llevada a cabo por Vanloo y Meesseman (37-30, m. 25). Leo Rodríguez aportó oxígeno al equipo cuando más lo necesitaba ante el empuje de los pilares de Bélgica. La respuesta siempre de Raquel forzó otro tiempo del entrenador belga (42-34, m. 26) y la fenomenal interior 'taronja' replicó a una acción de Vanloo, mientras Leo hizo lo propio a otro de la fortísima Linskens (46-38, m. 28). Julie Allemand, por contra, aprovechó los segundos finales del cuarto para encadenar cinco puntos, dar el primer triunfo parcial a las suyas y meterlas de lleno en la pelea por el oro (48-43, m. 30).

En el asalto final, España empezó golpeando al son de sus dos jóvenes valores. Paula Ginzo, tocada por el acierto, encestó tras un tapón brutal de Carrera a Meesseman. Linskens, en cambio, continuaría haciendo daño desde todos lados y alimentado la esperanza de su país. Con un triple alcanzó los 14 puntos (52-48).

La orensana Ginzo, siempre valiente, fue quien mantuvo mientras pudo a la Selección al frente (54-50, m. 35). Pero en los momentos decisivos se quedó demasiado sola. La fría Meesseman olió la sangre. Con un triple puso por primera vez a Bélgica por encima (54-55, m. 36). Alba Torrens encontró la tabla para recuperar el mando (56-55), pero el control había pasado al bando rival. Linskens se había hecho la dueña y señora de los rebotes, la pívot del Montpellier acaparó 15 de los 38 rebotes de su equipo. Las españolas se quedaron en 28 capturas.

La estrella absoluta del Eurobasket, la ala-pívot del Fenerbahçe, con el que también levantó el título europeo, Meesseman, le dio la vuelta al duelo con un triple a falta de dos minutos (56-58). El ataque español había colapsado. Las cosas se complicaron todavía más con una pérdida en una penetración de Queralt. Las belgas setenciaron la final desde el tiro libre (58-64).