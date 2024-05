Glòria Estopà: "Tenemos cero presión en la Final Four, los favoritos son los otros"

Por segundo años consecutivo, La Cordà de Paterna se mete en la Final Four de ascenso a la LF Endesa. ¿Es la mejor muestra de la ambición del proyecto conjunto con el Valencia Basket?

La verdad es que no es fácil llegar hasta aquí y menos dos años seguidos, hay mucho trabajo detrás de todo, en Paterna, en el Valencia Basket, en el primer equipo, en el staff y las jugadoras. Es un gran proyecto que efectivamente cada vez va mejor.

No estarían aquí de ser por la espectacular remontada del pasado sábado ante el Alcobendas. ¿Dónde estuvo la clave?

El partido de ida lo perdimos de 14 pero ese resultado no reflejaba la igualdad que hubo. Hay días mejores y peores, pero en esta ocasión, algunos errores nos penalizaron mucho. Después, hablamos de muchas cosas, no solo de baloncesto, somos un grupo muy unido, con buenas amistades y relación entre todas y esa fue la clave. Sólo tuvimos dos días para entrenar juntas antes del partido de vuelta y en circunstancias así, la buena conexión entre ellas es clave. Hicimos muy buen partido y salieron muy concentradas para lograr la remontada.

Ya con el Joventut en el horizonte, en los precedentes de esta temporada ganaron un partido y perdieron otro, pero este fue el último y de forma muy abultada. ¿Puede servir como aviso de la dificultad del rival?

Sí, perdimos de mucho y estuvimos muy mal ese día, creo que fue nuestro peor partido de toda la Liga, pero en una Final Four todo es diferente, partimos de cero, con un nuevo plan de partido e incluso con alguna otra protagonista.

A dos de las rivales (Lorena Segura y Rebeca Cotano) se les conoce bien aquí tras su paso por Valencia BC. ¿Qué Joventut espera?

Yo nunca las he podido entrenar, pero sabemos que tienen mucha experiencia, sobre todo Rebeca, por su etapa aquí en València, pero hay más jugadoras importantes también. Es un equipo que llega muy en forma, que tiene buen equilibrio y será complicado.

Con el Valencia BC jugándose el fin de semana el pase a la final de la LF Endesa, ¿sabe si podrá contar con Awa Fam y Elena Buenavida?

De momento, Awa Fam y Tilda Trygger están también en el Campeonato de España Junior y veremos, Elena y Noa (Morro) en principio sí podrían estar aunque jugaran en Zaragoza el jueves, pero no hay nada confirmado. Nuestro día a día es así por nuestra condición de equipo vinculado al Valencia Basket. La razón de ser es ayudar al primer equipo del Valencia Basket. Si podemos estar todas, perfecto, pero si no, no hay problema y veremos qué necesita Rubén (Burgos). Entendemos que es más importante un playoff de la Liga Femenina que una Final Four de la LF Challenge. Nosotras nos prepararemos como siempre, independientemente de que podamos contar con todas o no.

¿Cómo ve la evolución de Awa, que compagina partidos de Euroliga y Liga, con la LF Challenge, el júnior del Valencia BC, las selecciones...?

Awa aún está en edad júnior y en período de formación, pero está claro que es un caso diferente y especial, pero por el hecho de ir y venir de un equipo a otro no veo problema, ahora es el momento en el que puede hacer estas cosas y a ella también le hacía mucha ilusión ir al Campeonato de España junior. Todo está pensando con ella por su crecimiento deportivo y también por los estudios, tiene 17 años y todo lo valoramos por su bienestar. Sus cargas de trabajo están muy controladas, su evolución es muy buena e incluso le viene muy bien jugar en Challenge, con más responsabilidad de la que tiene en el primer equipo ahora. Para su crecimiento, es muy bueno.

Glòria Estopà, durante la celebración de la clasificación para la Final Four de la LF Challenge / Miguel Ángel Montesinos

En Paterna hay jóvenes valores como ella y el resto de compañeras del Valencia Basket, pero también otras veteranas de gran nivel. ¿Es la mezcla perfecta para el éxito?

Sin duda, es algo que está hecho así a conciencia, con el bloque de vinculadas en doble dinámica, pero también con Clara, Virginia, Irene e Itziar los años que ha estado. Tienen el perfil perfecto para ayudar al equipo y ayudar a crecer a las jóvenes.

¿Tiene alguna baja?

De momento están todas bien y espero que si hay alguna baja sea solo por jugar con el primer equipo.

¿Ve algún favorito para lograr la segunda plaza de ascenso?

Nosotras dimos la gran sorpresa el año pasado ganando al Zamora en la semifinal, pero si este año hay algún equipo favorito, son los otros tres. Nosotros somos un equipo vinculado al Valencia Basket y vamos sin ninguna presión, lo afrontamos como un premio increíble tras una Liga Regular buenísima, con 22 victorias. Tenemos cero presión, los favoritos son los otros.

Primero habría que lograr el ascenso, pero llegado el caso, habría que renunciar a la plaza o romper la vinculación con el Valencia BC. ¿Ha pensado en ese escenario?

El tema es así, siendo un filial no podemos subir estando vinculados y si se hiciera habría que romper la vinculación. Esteban Albert es quien podrá valorar mejor esto, pero sí sabemos que interesa tener un vinculado y que lleguemos lo más lejos posible.

Él mismo decía recientemente en una entrevista a SUPER que interesaba que compitieran por este ascenso, por el aprendizaje que supone para las jóvenes...

Exacto porque ellas crecen con este tipo de experiencias, al igual que en Campeonatos de España. Luego no todas pueden llegar al primer equipo porque cada año es más difícil por el nivel que hay, pero crecen con estos escenarios.