Awa Fam y Alicia Flórez analizan la gran temporada del LF Challenge

La Cordà de Paterna ha puesto punto final a otra temporada histórica en LF Challenge. El equipo vinculado de Valencia Basket se clasificó por segundo año consecutivo a la Final Four de la categoría de plata del baloncesto español. Aunque la pasada campaña llegaron a la final, rozando el ascenso a LF Endesa, esta temporada el combinado de Gloria Estopá se quedó en semifinales. Igualmente, un enorme éxito para un equipo con jugadoras jóvenes que compiten en distintas dinámicas.

Awa Fam y Alicia Flórez ponen voz al equipo, ambas jugando también con el primer equipo, y la primera, además, compitiendo con el Júnior.

Awa Fam

Awa Fam, con solo 17 años, ha sido casi la jugadora más valorada de la competición -se ha quedado a solo una décima de la primera- gracias a sus 12 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias y 18,5 de valoración por partido. Un portento para su edad. Flórez no se queda corta con sus casi 12 puntos con 5 rebotes, 2,5 asistencias, 2 recuperaciones y 10,7 de valoración.

La pívot valenciana ha estado nada menos que en tres dinámicas y confiesa: “Todos te preguntan que estarás cansada, pero yo siempre lo disfruto. Primero siempre he querido cerrar la etapa de cantera en L’Alqueria, que llevo aquí cinco años. El campeonato Júnior era algo que no quería perderme. Con el Challenge es una familia mía que quería cerrar también esa etapa. Con el primer equipo estoy disfrutando también ese momento, las experiencias que tengo. Es increíble poder formar parte de equipos que quiero”.

Todo eso añadido a la exigencia de segundo de bachiller con la Universidad a la vuelta de la esquina: “Durante la temporada he estado más con el primer equipo y el Challenge. Lo he gestionado bien porque me han dejado un poco más libre para tener estudios, por la tarde y el fin de semana Challenge, entonces no ha sido tan difícil de gestionar. Me han dado esa ayuda”.

Fam agradecía las oportunidades que le ha brindado este año poder estar más tiempo con el equipo vinculado “gracias a que el club me ha dejado un poco más fuera de viajes de Euroliga para poder estudiar. Eso ha sido un privilegio por la enseñanza que cada día se aprende en el Challenge. Es una competición en la que compites cada día contra jugadoras que pueden ser de liga femenina. Estoy muy contenta, tanto para ahora como para el futuro me va a hacer crecer”.

Alicia Flórez

Alicia Flórez ponía en valor la hazaña del equipo en play-offs: “La verdad que ha sido difícil llegar hasta allí después del partido de playoffs de ida que jugamos que fue super duro y lo perdimos y teníamos que remontar un montón en Paterna, pero el trabajo del equipo y el staff fue increíble y pudimos clasificarnos otra vez para la Final Four, que al final era el objetivo del año”.

Esa referencia que hacía al staff se ve reflejada en la entrenadora Gloria Estopá, que también tiene dinámica de primer equipo. La jugadora leonesa admitía: “Es una suerte trabajar con Gloria porque es una persona que lo da todo por nosotras y mira sobre todo nuestra parte humana también. Poder contar con esto que es difícil vivir las dos experiencias y tener a Gloria que nos ayuda tanto a nivel fuera de la pista y en el Challenge nos da mucha caña. Es una pasada que sea nuestra entrenadora”.

Flórez, que esta ha sido la primera temporada que ha podido completar, pues el año pasado estuvo lesionada, concluye: “Estoy super contenta porque ha sido ir cumpliendo experiencias y la verdad que todo lo que me ha ayudado el Challenge para poder jugar y disfrutar un montón de minutos y responsabilidad luego lo he visto reflejado en las oportunidades que he tenido con el primer equipo. Muy contenta con toda la temporada”.