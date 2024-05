Vega Gimeno: "Ir a París 2024 será mi retirada ideal, ni planeándolo hubiera salido mejor"

La valenciana Vega Gimeno, jugadora de Casademont Zaragoza, hace tan sólo unas semanas anunciaba su retirada del baloncesto profesional. Pero aún le quedará un epílogo por vivir antes de la retirada definitiva: los Juegos Olímpicos de París en los que participará como integrante de la selección española de baloncesto 3x3 junto a la también valenciana Sandra Ygueravide. El equipo español lograban la anhelada clasificación tras proclamarse campeona del Preolímpico disputado en Debrecen, Hungría. Tras quedardarse a las puertas de Tokio 2020, España, por fin, lograba el pasaporte olímpico y con él, Vega Gimeno se asegura un apoteósico episodio final para concluir su carrera deportiva: Ni planificando yo misma mi retirada ideal, habría sido tan bonita. Estoy muy feliz, ya no me quedan lágrimas de emoción y felicidad. Necesito procesarlo y asimilarlo todo antes de preparar a tope los Juegos", afirma la valenciana.

Vega Gimeno / FEB

Clasificación con suspense

España lograba la clasificación al acceder a semifinales tras ganar a Canadá con una canasta en el último segundo de espaldas a cargo de Gracia Alonso. En ese momento, recuerda Vega: "Me vinieron a la cabeza tantas cosas… Lo primero que quise hacer es celebrarlo con Sandra Ygueravide, con la que llevo compartiendo el 3 x 3 mucho tiempo. No es una compañera, es una gran amiga. También recordé a Aitana Cuevas y a Marta Canella, que también han sido componentes de la selección durante muchos años, y también se merecían estar aquí y haber vivido un momento como éste. También me vino a la cabeza el dolor del Preolímpico de hace tres años. Por fin, nos cobrábamos esa deuda. Y, por supuesto, familia y amistades, los que siempre están ahí"

Invictas

El equipo español completó un Preolímpico perfecto, con cinco victorias en cinco partidos: Ha sido un gran torneo, sin duda, pero yo lo pondría al nivel de cuando nos proclamamos campeonas de Europa en Francia, en el año 2021. Este fin de semana, hemos ganado todos los partidos, lo cual es muy difícil. Y hemos hecho dos grandes encuentros, ante Polonia, en cuartos, y ante Canadá, en el partido clave de semifinales", afirma Vega Gimeno en declaraciones al Proyecto FER, promovido por la Fundación Trinidad Alfonso, del que forma parte. Vega Gimeno vivió ese momento histórico con gran emoción: "Durante mi trayectoria, he ganado algún que otro partido en el último segundo, pero ninguna de esas victorias in extremis han llegado con el desenlace de este pasado domingo. En ese momento de locura, no eres consciente de cómo ha sido y qué significa. Cuando he visto repetido el canastón, he reparado en que sí, en que ha sido el momento más potente de toda mi trayectoria deportiva. Este tipo de acciones pasan una vez en la vida. Y si, además, comporta un billete olímpico, pues no tiene parangón".