Estas son las estrellas de la 4ª Promoción del Hall of Fame de la FEB

La 4ª Promoción del Hall of Fame del Baloncesto Español ya tiene sus estrellas, como resultado de la votación realizada este miércoles 5 de junio en Madrid por los miembros del Comité de Elección, encabezado la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, y el director del diario As, Vicente Jiménez.

Todo un ramillete de estrellas que se sumarán a los 53 miembros que les precedieron en las tres promociones anteriores de este Hall of Fame del Baloncesto Español, impulsado y organizado por la FEB y el diario As como ‘media partner’ desde el año 2021.

Este es el Hall of Fame de esta edición

JUGADORES: Marc Gasol, Jorge Garbajosa, Wayne Brabender, Elisabeth Cebrián y Marina Ferragut

ENTRENADOR: Moncho Monsalve

ÁRBITRO: Pilar Landeira

CONTRIBUIDOR: Antoni Daimiel

EXTRAORDINARIO: Selección Masculina U19 2023

INTERNACIONAL: Audie Norris

IN MEMORIAM: Drazen Petrovic

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar, habla acerca de esta 4ª Promoción del Hall of Fame: "Es un día especial para mí, es la primera reunión del jurado durante mi presidencia. Estamos aquí por lo que han hecho nombres como los premiados. Hacerlo de la mano de As es otro acierto, y hacemos este proyecto cada vez más grande”.

La ceremonia de ingreso de esta 4ª Promoción se celebrará el próximo día 24 de octubre de octubre en Sevilla.

Comité de elección de la 4ª promoción del Hall of Fame

El Comité lo han formado: Elisa Aguilar (presidenta FEB), Vicente Jiménez (director As), José Manuel Rodríguez Uribes (presidente del Consejo Superior de Deportes), José María Arrabal (secretario general de Deporte de la Junta de Andalucía), Óscar Graefenhain (director general FEB), José Miguel Sierra (vicepresidente FEB y presidente de la Federación Aragonesa de Baloncesto), Juan Jiménez (redactor de baloncesto As), Raquel González Santos (redactora de baloncesto As), Pepe Pozas (Clubs masculinos, en representación del presidente de la ACB Antonio Martín), Alfonso Reyes (Jugadores), Lucila Pascua (Jugadoras), Luis Manuel de Sancha (Árbitros), Joan Maria Gavaldà (Entrenadores), y José Asensio (Clubs Femeninos).

Elisa Aguilar en la presentación del preolímpico de Valencia / Biel Alino

Historia del Hall of Fame del baloncesto español

El año pasado, en la 3ª Promoción del Hall of Fame del Baloncesto Español, hubo protagonistas como los jugadores Pau Gasol, Laia Palau y Felipe Reyes, o entrenadores, como ‘Pepu’ Hernández y Bozidar Maljkovic.

El Hall of Fame de la FEB, que se lleva celebrando desde el año 2019, pretende "tributar reconocimiento y recuerdo, de forma individual o colectiva, a los más destacados protagonistas de nuestra historia".