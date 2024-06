El equipo de baloncesto en silla UPV IN ADIV recibe una invitación para jugar en Primera División la próxima temporada

La Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad (FEDDF) (BSR ESPAÑA) ha ofrecido a la Sección Deportiva de ADIV-UPV IN una de plaza para que su equipo de baloncesto en silla (BSR) dispute en la temporada 24/25 en Primera División.

Se trata de la segunda categoría nacional, por detrás de la División de Honor, y supondría la vuelta de un equipo de la capital del Turia a la élite tras años de ausencia. La Primera División se sitúa entre las 10 ligas más potentes de Europa, con un alto nivel de exigencia que supone un salto cualitativo deportivo y económico desde la Segunda Nacional.

El equipo UPV IN ADIV, a pesar de competir por primer año categoría Nacional, logró clasificarse para la Final Four, por lo que se ganó el derecho en caso de existir alguna vacante recibir una invitación formal. Desde ADIV-UPV IN, llevan varias semanas trabajando en este hipotético ofrecimiento, mientras negocian con entidades públicas y privadas para poder responder en el plazo de una semana y lograr los apoyos necesarios.