Sergio Rodríguez anuncia su retirada

Sergio Rodríguez, jugador del Real Madrid y de la selección española, ha anunciado su retirada definitiva de las canchas tras una carrera llena de éxitos donde destacan a nivel de clubes las tres Euroligas con el conjunto blanco -siendo MVP en una de ellas-, campeón de Liga en Italia, Rusia y España y, con la selección, ganador del Mundial, Eurobasket y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos.

Comunicado por redes sociales

"Ha llegado el día. Después de 20 años como jugador de baloncesto, me gustaría compartir con todos vosotros una decisión que va a cambiar mi vida. Ha llegado el momento de poner punto final a mi carrera deportiva", señaló el jugador tinerfeño, este miércoles, en su cuenta de la red social 'X'.

"Siento que esta temporada, en la que hemos conseguido el título de la Liga ACB, la Copa y la Supercopa, es el momento perfecto para decir adiós. Siempre soñé con retirarme estando bien físicamente y ganando mi último partido. Y ahora la vida me ha ofrecido este regalo", añadió.

Una trayectoria envidiable

'El Chacho' debutó con el Estudiantes en una final de Liga en 2004 con apenas 18 años, donde alcanzó el subcampeonato liguero, y en la siguiente temporada fue nombrado Jugador Revelación de la ACB al llevar a su equipo a semifinales.

En el verano de 2006 el tinerfeño se proclamó Campeón del Mundo en Japón, primera vez en la historia de España, con una actuación estelar en semifinales contra Argentina, consiguiendo 14 puntos saliendo desde el banquillo, y, posteriormente, pondría rumbo a la NBA, competición en la que pasó por las franquicias de Portland, Sacramento y Nueva York.

Tras esa experiencia norteamericana, el jugador fichó por el Real Madrid, donde estuvo ocho temporadas, divididas en dos etapas (2010-2016) y (2022-2024), con el que ganó 17 títulos: 2 Euroligas, 1 Copa Intercontinental, 4 Ligas, 5 Copas del Rey y 5 Supercopas de España.

Sergio Rodríguez durante un partido con el Real Madrid / Kiko Huesca

Además, el jugador fue MVP de la Euroliga e integrante del quinteto ideal en la temporada 2013-2014, MVP de la Supercopa de España en 2013 y en tres ocasiones miembro del quinteto ideal de la Liga.

Entre medias de las dos etapas, Sergio Rodríguez volvió a probar suerte en la NBA recalando en los Philadelphia 76ers, conjunto en el que disputó 68 partidos, para después volver a Europa y fichar por el CSKA de Moscú, equipo con el que ganó 1 Euroliga y 2 ligas VTB, y después por el Emporio Armani Milán, donde ganó 1 Liga, 2 Copas de Italia y 1 Supercopa de Italia antes de volver a Madrid.

Logros con España

Con la selección, además del campeonato del Mundo en Japón, ha sido campeón de Europa en el Europeo de Francia 2015, donde fue integrante del quinteto ideal, ha ganado dos medallas de plata (Juegos Olímpicos de 2012 y Europeo de 2007) y 3 de bronce (Europeos de 2013 y 2017 y Juegos Olímpicos de 2016).

El jugador, en su comunicado, quiso agradecer a todas las personas que siempre han estado con él, reconoció que ha podido "hacer realidad" sus sueños de niño, que "parecían inalcanzables", y remarcó su pasión por el baloncesto.

"Hoy es el día para afirmar que he sido muy afortunado por todas las experiencias que he vivido durante todos estos años. Sin duda ha habido momentos duros, pero siempre he trabajado mucho para desarrollar mi pasión por el baloncesto con un respeto inmenso por este deporte y por quienes habéis estado a mi lado", expresó 'el Chacho'.