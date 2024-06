El Picken Claret se ve obligado a renunciar a la LF Challenge

El baloncesto femenino valenciano se ha llevado un importante revés este jueves con el anuncio del CB Picken Claret de renunciar a la LF Challenge por problemas económicos y de infraestructuras, tras y como ha hecho oficial el club a través de un comunicado.

En él, el club de Benimaclet explica los motivos que le han llevado a inscribirse en Liga Femenina 2, la tercera categoría nacional. "Tras más de dos meses de intenso trabajo, no se han encontrado los apoyos necesarios que nos permitan garantizar la viabilidad del proyecto deportivo en la Liga Challenge. Entre otros motivos, no se nos ha garantizado por parte de las instituciones municipales la posibilidad de entrenar y jugar en unas instalaciones deportivas que reúnan las características y exigencias de la Federación Española de Baloncesto. El club toma esta dolorosa decisión de no inscribir a su máximo equipo en la categoría que se había mantenido por méritos deportivos", añadió la entidad, que recordó que su equipo la temporada pasada acabó décimo cuarto la LF Challenge.

La entidad, vinculada al colegio Claret el barrio de Benimaclet, explicó que toman la decisión "para priorizar la viabilidad económica y social del club, formado por hasta 43 equipos y más de 500 jugadores y jugadoras, que son la esencia y que han sido, y seguirán siendo, la base para construir el proyecto deportivo a medio y largo plazo".

Futuro senior en LF2 y EBA

Por ello, el club señaló en este comunicado que seguirán trabajando "con la máxima ambición deportiva y con el compromiso de seguir buscando los apoyos públicos y privados" que le permitan "seguir creciendo como un club integral, formado por secciones femeninas, masculinas e inclusivas y que contará de nuevo en la temporada 2024-2025 con sus equipos Senior A participando en competiciones categorías FEB (Liga Femenina 2 y liga EBA)".

La LF Challenge se queda sin el derbi valenciano entre La Cordà de Paterna y el Picken Claret / Miguel Ángel Montesinos

Patrocinios y más negociaciones

Asimismo, agradecieron "enormemente" a las empresas que mantienen la confianza en su proyecto y sostuvieron que la continuidad de estos patrocinios "es fundamental para que, junto al apoyo de las instituciones municipales, a corto y medio plazo", puedan competir en las categorías "que por méritos deportivos" se merezcan.

Del mismo modo, el club concluyó que en la actualidad se mantienen las conversaciones con "las instituciones municipales· para "cerrar los acuerdos necesarios que permitan disponer de instalaciones deportivas para competir en liga femenina 2". Sí estará en LF Challenge La Cordà de Paterna, equipo vinculado al Valencia Basket.