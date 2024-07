Santi Aldama se mostró satisfecho con el debut arrollador de la selección española. "Los primeros partidos siempre son un poco complicados. En cuanto a concentración hemos estado bien desde el principio, hay que coger rodaje y demás. Ahora tampoco tenemos mucho tiempo, tenemos que dormir y mañana tenemos otro partido más", analizó para RTVE.

El canario aplaudió el trabajo del equipo y explicó cómo se logró el triunfo: "Con mucha confianza, confiando en el trabajo que hemos puesto. Ha sido una concentración más corta de lo habitual pero confiando el uno en el otro y jugando al baloncesto que nos representa".

Asimismo, se mostró feliz por el cariño del público en València: "No he jugado tantos partidos aquí en España y siempre que puedo me hace muchísima ilusión y la gente me trata superbién". Una experiencia que espera seguir compartiendo con Juancho Hernangómez tras sus problemas físicos: "Todavía no sé nada, se le veía con buenos ánimos. Sabremos más pronto, es una pieza clave del equipo así que le esperamos de vuelta".

Por último, el ala-pívot pide no confiarse contra Angola: "Son muy grandes físicamente, muy fuertes, tienen algún jugador que está muy bien y al final en estos torneos cada partido cuenta y mañana tenemos que salir desde el principio otra vez, tenemos que jugar los cuarenta minutos".