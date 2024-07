Scariolo recuerda que solo han dado "un paso" y critica jugar en 24 horas contra Angola

El seleccionador español Sergio Scariolo se mostró conforme con el trabajo de su equipo este martes ante el Líbano en la victoria con la que abrió el preolímpico de Valencia, pero recordó que solo es un "paso" y se mostró muy crítico por tener que jugar en 24 horas contra Angola.

"Había que hacer el trabajo y lo hicimos bien", apuntó Scariolo respecto al triunfo ante Líbano antes de criticar el calendario, un formato que no entiende que perdure y espera que se cambie. "Es algo que todos odiamos", sentenció el técnico y se mostró sorprendido porque no se haya encontrado un sistema alternativo. "Tampoco hay que ser un genio de la trigonometría para entenderlo", apuntó Scariolo.

El seleccionador dijo que deben ser "muy inteligentes" para aprovechar las pocas horas de descanso que tienen. "Debemos descansar mucho, alimentarnos bien y que no haya ningún percance. Hay que tener un nivel de concentración muy alto en el entrenamiento, no debe haber un desgaste físico pero sí una alta calidad mental porque Angola es un rival atípico por su extraordinaria exuberancia física y atlética. Hay que tener muchísimo cuidado", advirtió.

Scariolo dijo que hicieron un buen partido ante Líbano pero admitió que el poco potencial del rival hace que no se pueda "sacar mucho" de la cita. El técnico valoró que el equipo no perdió la concentración pese a su amplia ventaja, que reboteó bien y que fueron "generosos" casi siempre para dar un pase más. "No hemos encadenado errores consecutivos", apuntó.

El técnico valoró la buena asistencia en la Fonteta y apuntó que espera que sea importante en las semifinales y en la final. "Ha sido también su primer partido y se han divertido. Espero que también estén preparándose para los partidos del fin de semana. Ahora que la clasificación está casi garantizada se puede decir y espero que el factor cancha pueda ayudarnos", apuntó.

Por su parte, el seleccionador de Líbano, el serbio Miodrag Perisic, felicitó a España por su incontestable victoria. "Dimos todo lo que tuvimos pero fueron mejores", asumió el técnico serbio.