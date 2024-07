Queralt Casas: "Tenemos equipo y potencial para poder hacer grandes cosas"

Queralt Casas, jugadora de la selección española femenina de baloncesto, consideró que tienen "equipo y potencial para poder hacer grandes cosas" en los Juegos Olímpicos de París, que en su caso serán los segundos tras haber participado también en Tokio 2020.

"He estado en unos Juegos, pero los que han estado en otros dicen que no tenían nada que ver. Lo que más notas es el ambiente, los pabellones llenos, todo lo que envuelve eso y no solo lo que pasa en la pista. Yo viví los de Tokio, pero fueron con el COVID y tengo la espinita de estar en unos Juegos bien. Allí me veo disfrutando, eso seguro, si voy", dijo.

"En pista tenemos equipo y potencial para poder hacer grandes cosas. Son lo más difícil, es muy complicado porque son los doce mejores equipos de España. Creo que si confiamos en nosotras y hacemos nuestro trabajo bien hecho podemos hacer algo, yo confío, la verdad", añadió en declaraciones previas al entrenamiento que están llevando a cabo en el polideportivo Triángulo de Oro de Madrid.

En esa línea, comentó: "Cuando digo conseguir algo me refiero a un metal. Guerra vamos a dar el cien por cien, nosotras hasta en los amistosos vamos a tope. Eso es algo que no se nos puede echar en cara, el no darlo todo dentro de la pista".

El plantel ha ganado los dos amistosos disputados hasta ahora en la preparación: "Las sensaciones fueron muy buenas, pero la gracia de esto es que cada semana van siendo mejores y en los entrenamientos vas entendiéndote más y hay más feeling dentro de la pista entre nosotras. Los siguientes dos partidos van acercándose más de fecha y de ritmo a lo que nos vamos a encontrar en los Juegos".

"En los primeros días cuesta más entrenar porque somos varias jugadoras, cada una de un equipo diferente y la mayoría con un rol diferente del que tenemos aquí. Cuesta mucho adaptarte, porque aunque llevemos muchos años trabajando juntas son periodos cortos. Pero tenemos mes y medio de preparación para llegar al momento importante de la mejor manera", indicó.

En relación a los roles, explicó: "Aquí todas tenemos un rol importante en nuestro equipo, por eso estamos en la Selección, por el nivel que tenemos. En el club el rol es en la mayoría de casos más elevado. En la Selección no se juega igual que en el equipo, sea el que sea. Aun teniendo un papel importante aquí, tienes que adaptarte un poco".

Además, preguntada sobre si tiene que dar un paso adelante en materia de liderazgo ante la baja de la capitana Silvia Domínguez, expresó: "La falta de Silvia se nota mucho, en la pista y fuera también porque era una capitana de los pies a la cabeza".

"No solo yo sino que todas tenemos que dar un paso adelante para suplir esa baja y ese hueco que deja. Igual desde el año pasado tengo un rol más importante en cuanto a minutos, pero siempre me he sentido importante para el grupo dentro y fuera de la pista. Intento dar lo mejor de mi dentro y fuera de la pista, si sirve yo encantada", completó.