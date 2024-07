Empieza la hora de la verdad para el billete a París

Ya no hay margen para el error. Cumplió la selección española en sus partidos de la fase de grupos y debe volver a hacerlo hoy y mañana para estar en París. El primer paso es Finlandia (20:30 horas, Teledeporte), que accedió in extremis a las semifinales con una remontada épica ante Polonia y tratará de dar un buen disgusto a La Fonteta. En las gradas del pabellón taronja, de hecho, se jugará otro partido entre el público local y los más de mil finlandeses desplazados que se esperan en València para esta tarde.

España empezó su andadura en el Preolímpico con solvencia al ganar de 45 puntos al Líbano pero dejó más dudas al solo imponerse de 8 ante la muy física Angola. En esta ocasión espera un rival que tiene su principal arma en el tiro exterior, aunque sus porcentajes de acierto son similares a los de España en el tiro de tres puntos e inferiores en el de dos y en el tiro libre. Como datos más negativos, el equipo nórdico está cargándose con muchas faltas personales y ha promediado 16,5 pérdidas en la fase de grupos. Pese a ello han sido capaces de llegar a semifinales sin su gran estrella, Lauri Markkanen, el ala-pívot de los Utah Jazz que tantos problemas dio a España en los cuartos de final del último Eurobasket, donde La Familia se impuso por 100-90.

Sergio Scariolo recibió de Elisa Aguilar una camiseta conmemorativa por sus 200 partidos al frente de la selección española / FEB

Brown, Aldama y Willy

Los de Scariolo llegan a la fase decisiva del torneo con tres líderes claros. En la dirección del juego está brillando Lorenzo Brown, máximo asistente con hasta 10 por partido, lejos de las 6 que promedian Salin y Madsen por parte de Finlandia. Además, Aldama es el máximo anotador del Preolímpico con 20,5 puntos por partido y el quinto reboteador con 8,5, los mismos que Willy Hernangómez, el otro hombre clave de la selección. Su hermano Juancho sigue aquejado del aductor y no podrá participar en la contienda.

Finlandia se encomienda a su alero, Mikael Jantunen, el más destacado de la fase de grupos con 20 puntos por partido y unos porcentajes elevadísimos: 75% en tiros de dos puntos, 63,6% en triples y 87,5% desde la línea de tiros libres. Los de Lassi Tuovi van a creer hasta el final y su juego exterior está compensando los apuros que están pasando en la pintura, por lo que una racha de inspiración en el triple puede hacer sufrir a La Familia como ya le sucediera a Bahamas, que tuvo que remontar tras una mala primera parte, y a Polonia, que vio como su ventaja desaparecía y con ella su presencia en las semifinales de esta tarde.

Willy Hernangómez durante el último entrenamiento previo de la selección española / FEB

Sergio Scariolo avisa de la importancia de la cita: «Estamos en el momento en que el partido ya no es que cuente sino que determina la competición, poder seguir o salir. Nos hemos encontrado así otras veces, unos más y otros menos, algunos incluso poco, pero en general el equipo ya ha estado en estos partidos y sabe cuáles son los parámetros para jugarlos: alta concentración, altruismo, saber estar debajo en el marcador, no tener prisa para cerrarlo cuando se produce alguna ventaja. No va a ser diferente». Por su parte, para Xabi Lopez-Arostegui «tienen un arma muy potente en la línea de tres puntos, tiene muchos jugadores muy abiertos y móviles, capaces con sus rachas de agarrarse a cualquier partido».

Antes, Bahamas - Líbano

España y Finlandia jugarán su partido sabiendo quién está esperando en la final. Bahamas parte como gran favorita en la primera semifinal, que arrancará a las 17:30.