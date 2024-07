"Queremos que todo Castellón se involucre en este proyecto"

Juan Antonio Orenga (Castelló, 1966), después de dos temporadas al frente del banquillo del Club Amics del Bàsquet Castelló y tras lograr el objetivo de la permanencia en la LEB Oro, segunda competición nacional que la próxima temporada pasará a llamarse Primera FEB, inicia una nueva e ilusionante etapa en la Comisión Deportiva del club castellonense como responsable de Relaciones Institucionales.

¿Cómo afronta esta nueva etapa en su carrera? ¿Qué le ha llevado a este cambio de rumbo?

Durante las dos últimas temporadas entrené al Amics de Castelló y ahora me apetecía vivir el baloncesto desde otra faceta. Ya llevaba muchos años seguidos entrenando y era el momento de cambiar pero al mismo tiempo quería seguir ayudando al club, contribuir con mi experiencia a que siga creciendo. Creo que en esa faceta, de relación con las instituciones, con patrocinadores... puedo aportar mucho.

Como jugador militó en la ACB en el Real Madrid, en Estudiantes, Unicaja, Cáceres... ha sido 128 veces internacional con España, llegó a ser seleccionador nacional en 2012 conquistando el bronce en el Eurobasket... Apenas ha tenido un respiro desde que se retiró como jugador ¿cómo han sido estos años?

Después de dejar las canchas, me incorporé al cuerpo técnico de la Federación Española donde estuve 14 años y fui seleccionador sub’20 y Absoluto. En 2016 fuimos campeones de Europa y luego me surgió la oportunidad de irme a Egipto donde dirigí a la selección absoluta de ese país durante un año. De ahí, pasé al baloncesto chino donde estuve cinco años en tres clubes distintos de la CBA, la liga china. Hace un par de años, en 2022 decidió volver a mi tierra, a Castellón. Hacía 40 años que me había ido de allí y era el momento de volver y poder estar más cerca de mi familia, de mis padres.

Juan Antonio Orenga visitó la redacción de SUPER / JM López

undefined

En la temporada que acabamos de vivir, la 2023-2024 el Club Amics del Bàsquet Castelló lograba la permanencia en LEB Oro en la última jornada y en el último segundo prácticamente. ¿Ha sido un año tan duro como parece desde fuera?

Sí, ha sido un año muy duro en el que hemos sufrido mucho, hemos tenido muchos problemas de lesiones, dos jugadores clave estuvieron muchos meses lesionados, estuvimos mucho tiempo, cuatro o cinco meses en descenso. Era como tener una losa encima que nos impedía respirar, jugábamos con apenas 9 jugadores. Pero al final conseguimos salvar la categoría que era algo fundamental. Mantuvimos la cabeza fría y se hizo bien el trabajo.

¿El descenso hubiera supuesto un gran paso atrás?

Hubiera sido una gran decepción no sólo a nivel personal de cada integrante el equipo, sino para Castellón como ciudad, suponía perder el tren de estar en la élite el baloncesto. Llevamos mucho tiempo en la LEB Oro, la segunda categoría, y era importante no descender. Es una categoría en la que actualmente hay un gran nivel, cada vez está más cotizada y valorada.

Lo vivido esta temporada demuestra que para sobrevivir en LEB Oro (o Primera FEB) es necesario un presupuesto consistente ¿Están trabajando para encontrar patrocinadores?

Sí, estamos en ello. Entre los posibles patrocinadores con los que estamos hablando, tenemos que elegir dos ó tres que se identifiquen con el club y que quieran crecer con él. Queremos elegir bien, no nos vale cualquier patrocinador, queremos que crean en el proyecto y que sea un vínculo a a largo plazo. Queremos encontrar los respaldos que nos permitan afrontar la categoría con garantías. Cabe resaltar también que tenemos un apoyo de 86 empresas que es el granero del que sale todo el apoyo social. Por supuesto también tenemos el respaldo del Ayuntamiento, la Diputación y Patronato.

¿Veremos pronto al Club Amics del Bàsquet Castelló en la Liga Endesa, la ACB? ¿Se está trabajando para ello?

Queremos crecer, hacer un proyecto para crecer y para subir. Para volver a asomarnos a ese playoff, a la Final Four y algún día poder optar a estar en la ACB. Para eso necesitamos una estructura sólida porque competimos con equipos que han bajado de ACB, con una estructura muy potente y un presupuesto que muchas veces triplica o cuatriplica el nuestro. Nosotros ofrecemos un proyecto sólido, vamos a luchar por consolidar el equipo en la parte alta y soñar a medio plazo por llegar a la ACB.

¿Y cuál es la hoja de ruta para lograrlo?

El primer paso es asentar esa base económica y a partir de ahí el equipo crecerá. Tenemos una base social importante, una gran base con más de 300 niños vinculados al deporte, con una sólida estructura de formación. Queremos crecer aún más para que todo Castellón se involucre en el proyecto del baloncesto. Vamos a intentar sumar para que el proyecto enganche a todos. El objetivo es vincular a todo Castellón, a la Universidad, los colegios, los clubes... En el último partido en el que nos jugábamos la permanencia tuvimos a 4500 aficionados en las gradas. Nosotros también queremos corresponder a ese apoyo, queremos que el equipo esté presente en todos los actos que sea necesario de promoción de Castellón. Es una ciudad que merece la pena conocer y es ideal para vivir en ella.

undefined

Frederic Castelló, un hombre del club, le ha sustituido al frente del banquillo para la próxima temporada. ¿Ha sido fácil la elección?

Cuando decido que ya no podía seguir al frente del banquillo y nos planteamos qué entrenador era el adecuado, sin duda pensamos en Frederic Castelló, que estuvo muchos años de ayudante de Toni Ten y conmigo ha estado dos años. Está perfectamente preparado y es conocedor de la Liga y los jugadores. Tiene el total apoyo del club, el mío el primero, así como de toda la directiva.

¿Cómo va la planificación de la próxima temporada a nivel de plantilla?

Estamos en proceso de confección del equipo, de renovar a los jugadores que interesaban de la temporada anterior. El año pasado apostamos por un equipo joven con jugadores como Rubén Domínguez, Álvaro Martínez, Dani Manchón, Gonzalo Bressán...que tuvieron la oportunidad de jugar muchos minutos y demostraron que pueden estar al máximo nivel. Rubén se ha ido a Bilbao a la ACB, Gonzalo se ha ido a Alicante pero con un contrato superior, Dani se va a Valladolid, al lado de su casa... todos han mejorado. Estamos renovando a jugadores que nos interesaba que siguiesen y al mismo tiempo reforzando con fichajes de calidad. Es cierto que estamos yendo despacio debido a que todavía no tenemos un presupuesto cerrado. Hay jugadores por los que ahora aún no podemos competir.

¿Qué le gustaría reforzar en el equipo?

Mi máximo deseo es que no haya lesiones. El año pasado tuvimos lesiones muy largas de jugadores muy importantes y no teníamos capacidad para reconducir el bloque. Esperemos que este año sí lo tengamos en caso de que surja cualquier contratiempo, poder tener capacidad de maniobra.

undefined

Usted fue seleccionador absoluto, también segundo de Scariolo, el actual seleccionador. ¿Cómo ve a España en los Juegos de París?

De momento hemos respirado porque lo importante era ‘estar’ y se ha logrado en el Preolímpico de València. Tenemos un equipo en pleno relevo generacional con jugadores de gran nivel. Nos ha tocado un grupo muy complicado con Grecia, Australia y Canadá. Cualquiera de los cuatro sería candidato a medalla.

En la Comunitat Valenciana hay mucha tradición de baloncesto pero son pocos los que han llegado a la selección... Hace unos días se retiraba Víctor Claver ¿cómo valora su carrera? ¿Qué consejo le da?

Es cierto que ha habido pocos valencianos en la selección. Además de Claver estuvieron Rodilla, Luengo... yo estuve diez años y jugué dos Mundiales, 4 Europeos, 1 Juegos Olímpicos. Víctor Claver siempre ha sido un jugador fundamental en el equipo, hacía un trabajo defensivo brutal, era el ‘pegamento’ de la selección. En su faceta defensiva era fundamental. El consejo que le doy es que disfrute de la familia, de los amigos... de no tener la obligación de viajar todas las semanas, que respire y se dé un tiempo para ver hacia dónde quiere ir. Estoy seguro que el Valencia Basket no lo dejará escapar en su organigrama.