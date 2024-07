Premio olímpico para Vega Gimeno y Sandra Ygueravide a una apuesta que viene de lejos

Once equipos lleva España a París 2024. Diez de ellos en deportes de toda la vida en los que se han conseguido medallas… y uno de reciente incorporación al programa olímpico. Se trata del 3x3, la modalidad de baloncesto que debutó en Tokio 2020 y la FIBA sigue potenciando. Ser uno de los ocho países presentes en París supone un éxito mayúsculo que se explica desde la apuesta de dos jugadoras valencianas: Vega Gimeno y Sandra Ygueravide.

Reglas del juego

Este deporte con tintes urbanos se juega en media cancha de baloncesto: los dos equipos, compuestos por tres miembros en la pista y un cuarto para hacer cambios, atacan y defienden en el mismo aro. Cuentan con posesiones de doce segundos para conseguir un punto si la canasta es desde dentro del perímetro o de tiro libre y dos puntos si es un triple. Gana quien llegue a 21 o quien esté por delante en el marcador si se consumen los diez minutos de partido. Una modalidad vertiginosa que se disputará en la icónica Plaza de la Concordia de París con un formato de todos contra todos en el que dos equipos pasan directos a semifinales y del tercero al sexto disputan los cuartos.

Una historia de amor

Poco tardaron ambas en probar suerte en el 3x3 y compaginarlo con el 5x5 desde que se extendió a nivel internacional. En su estreno en los Juegos Europeos de 2015, uno de los bancos de pruebas para su inclusión en el programa olímpico, ya estaba Vega. Y en el Europeo de 2016 ya compitieron juntas. Desde entonces han jugado con decenas de compañeras pero el eje del equipo que casi una década después va a ser olímpico ya estaba formado.

Fue en 2017 cuando se confirmó que el 3x3 sería olímpico y creció el interés en esta disciplina, pero la dupla valenciana ya era inamovible. En 2019 fueron subcampeonas de Europa y llegaron al Preolímpico de 2021 junto a Marta Canella y Aitana Cuevas como uno de los claros candidatos a clasificarse. Sin embargo, una ajustada derrota ante Japón en el partido por la última plaza puso fin al sueño.

Vega Gimeno y Sandra Ygueravide, celebrando un triunfo. / FEB

Si algo ha enseñado el baloncesto a ambas es que después de caer hay que levantarse y el consuelo llegó, paradojas del destino, en París. Bajo la Torre Eiffel, el equipo español ganó el Europeo al imponerse a Francia en la final. Apenas había pasado un mes de Tokio y el cuarteto ya miraba al siguiente ciclo olímpico en la misma ciudad en la que anhelaban estar en el verano de 2024.

Una transición necesaria

Sin embargo España no logró mantener el nivel. Los resultados en 2022 no fueron los esperados y de cara a 2023 hubo cambios en el equipo. Se mantuvieron Vega y Sandra y entraron Gracia Alonso de Armiño y Juana Camilion. El soplo de aire fresco sentó bien al equipo, que se colgó una nueva plata continental y relanzó sus opciones de cara al Preolímpico de Hungría. Un torneo en el que apenas había tres plazas en disputa de un total de ocho. Empezaron con paso firme ganando con holgura los tres partidos de la fase de grupos y los cuartos de final hasta que llegó la batalla con Canadá en semifinales. La victoria daba la plaza y la derrota obligaba a jugárselo a todo o nada contra la anfitriona del torneo por el tercer y último billete. Las norteamericanas, tras pasar todo el partido a remolque, lograron empatar a 18. Y llegó el momento estelar en el que Gracia se sacó de la manga una canasta inverosímil de espaldas para hacer justicia y sacar el billete a París.

La selección española celebra la clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024. / FEB

Para Vega Gimeno los Juegos supondrán el colofón a su carrera deportiva. «Gracias 3x3 por todo lo que me has dado, todo lo que me has exigido. He superado límites personales que nunca pensé que sería capaz. Has hecho de mí una mejor jugadora en el 5x5 y me has dado a dos de las personas más importantes en mi vida, que son Sandra y Marta», dijo en su acto de despedida del baloncesto la hasta entonces jugadora del Casademont Zaragoza.

Su compañera Sandra Ygueravide opina igual. «A una isla desierta me llevaría el 3x3 sin duda. Engancha mucho más», dijo Ygueravide en Onda Cero tras conseguir la plaza olímpica. El equipo ha ultimado su preparación ganando torneos de las Women’s Series y está más que preparado para colgarse de los cinco aros olímpicos.