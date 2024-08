Vega Gimeno, ya en València: "Ha sido un verano inolvidable, surrealista"

Casi sin tiempo de asimilar la plata olímpica de París, el domingo llegó la guinda con el oro en el Campeonato de Europa de 3x3. Un doble éxito en apenas unas semanas que no olvidará Vega Gimeno, una de las grandes protagonistas de la selección española.

"Ha sido un verano inolvidable, surrealista, todavía no he tenido tiempo de estar en casa tranquila y entender todo lo bonito que está pasando, pero es verdad que he disfrutado mucho de cada momento", señaló esta tarde a su llegada a la estación del AVE de València.

Vega Gimeno, abrazada a su padre a su llegada a la estación del AVE / Germán Caballero

Difícilmente se podía imaginar un final de carrera así tras anunciar su retirada del baloncesto convencional, aunque sigue ilusionada con seguir jugando en 3x3. "Si llego a saber que me iban a pasar cosas tan bonitas anuncio antes mi retirada", bromeaba. "La verdad es que habría firmado lo que ha pasado este verano sin lugar a dudas, estoy muy contenta porque son muchos años de mucho trabajo y todo esto es una recompensa que estoy recogiendo ahora".

Y no tardará mucho en afrontar un nuevo reto para intentar mejorar aún más un verano que parece irrepetible. "En una semana y media me vuelvo a ir a China, a jugar la final de la FIBA 3x3 Women's Series". Eso sí, no lo hará ya con sus compañeras de éxitos en París y Viena, ya que empiezan las pretemporadas y los calendarios se solapan para el resto. "En China cambiaremos roster porque ya empieza la Liga , las pretemporadas con clubes y tal y no todos los clubes les permiten mucho estar o cuadrarse el calendario, pero iremos un buen equipo, aunque sea diferente".

Fotos para el recuerdo con la campeona de europa y subcampeona olímpica / Germán Caballero

En su caso, centrada ya en el 3x3, espera alargar su carrera en esta disciplina en auge del baloncesto. "Iré torneo a torneo, como es en verano... voy a ir viendo cómo me voy encontrando pero quiero continuar".

Victoria cómoda en la final

Sobre la contundente victoria en la final ante Francia, Vega destaca que "es verdad que la final pareció más fácil, pero sufrimos mucho por dentro, creo que dimos muy buen nivel, veníamos con mucha confianza de los JJOO, muy rodadas, no tuvimos casi tiempo de parar y en cierto modo nos ha venido bien. Hemos estado muy consistentes en defensa todo el torneo, en ataque muy acertadas y se ha juntado un poco todo".

Auge del 3x3

Respecto al punto de inflexión que pueden marcar estos éxitos en el 3x3 en España, destaca Vega que "estamos en un momento muy dulce para el deporte femenino y en este caso con el 3x3, que era una disciplina no muy conocida, hemos logrado tener esa visibilidad que tanto queríamos. Ya no sólo es importante conseguir una medalla, sino dar ese empujón y esa visibilidad para el 3x3. Creo que se nos está dando visibilidad y que nos la merecemos".