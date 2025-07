Álex Abrines anuncia su retirada

El alero del Barça e internacional español Álex Abrines, que el 1 de agosto cumplirá 32 años, ha anunciado este martes en un mensaje publicado en las redes sociales que se retira del baloncesto profesional.

El jugador mallorquín tenía contrato con el club azulgrana hasta el 30 de junio de 2026, pero ambas partes han alcanzado un acuerdo para rescindir dicho vínculo, según ha informado la entidad catalana.

Retirada meditada

Abrines, que había expresado recientemente que estaba sopesando la retirada, ha comunicado su decisión con un texto escrito en catalán, castellano e inglés, en el que asegura que "no ha sido una elección fácil, pero sí meditada".

"Desde mis inicios en Mallorca, pasando por Málaga, Barcelona, mi etapa en la NBA con Oklahoma City Thunder y, por supuesto, mi vuelta a casa en el Barça, he vivido un sueño. También he tenido el privilegio de representar a la selección española, algo que siempre llevaré con un orgullo inmenso", ha manifestado el ya exjugador.

Abrines ha agradecido el apoyo de los entrenadores, compañeros y cuerpos médicos que le han acompañado durante su trayectoria, pero se ha dirigido especialmente a sus seguidores: "Incluso en los momentos más duros me habéis sostenido más veces de las que imagináis. Me voy tranquilo, con el corazón lleno y la conciencia en paz".

"El baloncesto seguirá siendo parte de mi vida, pero ahora es tiempo de estar con mi familia y disfrutar de una nueva etapa", ha añadido el mallorquín, que ha publicado una segunda carta dirigida de forma específica a la afición barcelonista.

"Como capitán he tratado de hacerlo lo mejor que he sabido. Nadie nace enseñado y esta no es una tarea sencilla ni agradecida a veces, pero siempre he dado lo mejor por los compañeros y por el club, y espero que mis compañeros lo hayan sentido así también", ha escrito.

Trayectoria

Formado en La Salle Palma y en las categorías inferiores del Unicaja, Abrines llegó al Barça en 2012 procedente del cuadro andaluz con 18 años y en su primera etapa como azulgrana ganó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa en cuatro temporadas, antes de poner rumbo a los Oklahoma City Thunder de la NBA, con los que disputó 174 partidos entre 2016 y 2019.

Después de superar una depresión, el alero volvió a vestir de azulgrana a partir de la campaña 2019-2020 y vivió una segunda etapa de seis cursos en la que ganó dos Ligas y dos Copas del Rey.

Durante esta diez temporadas, Abrines se ha convertido en el sexto jugador que más partidos ha disputado con el Barça en la Liga Endesa (339), solo por detrás de Nacho Solozábal (350), Rodrigo de la Fuente (362), Andrés Jiménez (376), Juan Antonio San Epifanio 'Epi' (422) y Juan Carlos Navarro (689).

Asimismo, el mallorquín, especialista en el tiro exterior, se retira como el tercer jugador que más triples ha anotado en el campeonato con la camiseta del Barça (474, con un 41,5% de acierto), solo superado por Epi (627, 42,9%) y Navarro (1.179, 38,3%).

La carta de despedida de Álex Abrines en su retirada del baloncesto

«Querida afición:

Ha llegado el momento de cerrar una etapa importantísima de mi vida.

Después de muchos años dedicados al baloncesto profesional, he tomado la difícil decisión de retirarme.

No ha sido una elección fácil, pero sí meditada.

El baloncesto me lo ha dado todo: experiencias inolvidables, amigos que ya son familia, momentos de gloria, caídas, aprendizajes… y, sobre todo, el cariño incondicional de todos vosotros.

Desde mis inicios en Mallorca, pasando por Málaga, Barcelona, mi etapa en la NBA con Oklahoma City Thunder y, por supuesto, mi vuelta a casa en el Barça, he vivido un sueño.

También he tenido el privilegio de representar a la Selección española, algo que siempre llevaré con un orgullo inmenso.

Cada camiseta que me he puesto la he sentido como una extensión de mí mismo, y he dado lo mejor que tenía en cada entrenamiento y cada partido.

Este camino no habría sido posible sin el apoyo de muchas personas: entrenadores, compañeros, cuerpo médico…

Pero, por encima de todo, vosotros, la afición.

Gracias por cada aplauso, cada mensaje, cada muestra de ánimo, incluso en los momentos más duros.

Me habéis sostenido más veces de las que imagináis.

Me voy tranquilo, con el corazón lleno y la conciencia en paz.

El baloncesto seguirá siendo parte de mi vida, pero ahora es tiempo de estar con la familia y disfrutar de una nueva etapa.

Gracias por estar siempre a mi lado.

Gracias por acompañarme en este viaje.

Con todo mi cariño,

Álex Abrines»