Ricky Rubio, en su presentación con el Joventut: "Vengo con una ilusión que no había sentido nunca"

El base Ricky Rubio ha asegurado este miércoles, durante su presentación como nuevo jugador del Joventut, que regresa al baloncesto profesional "con una ilusión que no había sentido nunca", aunque ha admitido que durante el último año llegó a ver "la retirada cada día más cerca".

El internacional español, de 34 años, ha comparecido en la sala de prensa del Palau Olímpic de Badalona, rodeado de una gran expectación mediática, un día después de que la Penya anunciara su fichaje por una temporada tras un campaña sin jugar por razones personales.

Gran ilusión tras una situación difícil

"Vengo con una ilusión que no había sentido nunca. He visto que se quieren mejorar las cosas y tengo ganas de empujar para sumar, hacer que el club esté donde se merece. Deportivamente, intentaré aportar mucho y, sobre todo, ayudar a los jóvenes. Me ha ido bien se un mentor y es el momento de hacerlo en casa", ha explicado.

Ricky ha recordado que, cuando terminó el curso pasado, se sentía "bastante perdido" y se planteó diferentes escenarios "desde la desesperación".

"Llegó agosto y decidí tomarme un año en blanco para pensar en mí. Ha sido una montaña rusa. Ahora es enriquecedor, pero el proceso fue difícil", ha admitido.

El base ha dicho que llegó a ver "la retirada cada día más cerca", pero en abril pasaron "alguna cosas" que le hicieron "escuchar la vida e ir a otro ritmo", y que al entrevista en el programa 'Lo de Evole', grabada a principios de mes, le "sirvió mucho para sanar".

"Tuve una conversación con una persona que no conocía, y después sucedieron tres o cuatro acciones en tres días seguidos que me hicieron pensar. En mayo entró en mí una semilla, en junio empezaron las conversaciones hacia un objetivo que no sabía como iba a ir hasta hace dos o tres semanas, que vi claramente cómo la ilusión crecía, que el que quería volver era yo", ha relatado.

El importante apoyo de los suyos

Ricky ha remarcado el valor de haber estado rodeado durante este proceso por personas que le han "querido como persona", en especial su mujer -"sin la que no habría sido posible estar hoy aquí"- y sus hijos. "Les preguntaba si querían que su padre volviera a jugar y me respondían que les daba igual", ha bromeado.

Rubio ha reconocido que el año pasado tenía "la ilusión de volver a la Penya, pero no estaba preparado", pero ha remarcado que ahora se siente "preparado para la presión" de la competición.

"Nunca había estado tanto tiempo parado. Rendiré al máximo nivel que tenga en este momento. Solo me importa lo que me exija yo y el equipo, no los demás", ha subrayado.

El base catalán, que ha posado para la prensa gráfica con su nueva camiseta con el dorsal '9' y 'Ricky' a la espalda, ha reivindicado que para él la única opción era jugar en el Joventut, porque era su "único sentimiento".

Sobre el futuro

También ha señalado que a día de hoy cree que la Penya será el último club en el que juegue profesionalmente, y ha expuesto que en este parón ha aprendido a escucharse a sí mismo.

Rubio ha dicho que en un futuro le "gustaría estar involucrado" en el Joventut, aunque solo piensa en el presente: "Puedo aportar mi opinión y experiencia, pero firmo por un año y después ya veré. No sé qué me gustaría hacer en el futuro".

Con todo, ha remarcado que le motiva "ayudar a los jóvenes con valores positivos" y "transmitir desde dentro el sentimiento" que hace "único" al club verdinegro.

Arropado

Ricky estuvo acompañado de familiares y amigos, ubicados en las primeras filas junto a los representantes del club, entre los que se encontraba el entrenador de la Penya, Dani Miret, y su excompañero y amigo Pau Ribas, recientemente retirado del baloncesto profesional e incorporado a la estructura del equipo badalonés.

El base ha comparecido junto al presidente, Juan Antonio Morales, y el director deportivo, Jordí Martí, quien ha definido al nuevo fichaje como "una leyenda de la Penya" del que espera que "muestre la magia de su baloncesto" y transmita "sentimiento de pertenencia". "Queremos que disfrutes con tu gente, te lo mereces", ha añadido.

Morales, por su parte, ha dicho que "maximizar la atracción que Ricky conllevará" será "un reto" para el club, tanto en el ámbito deportivo como, sobre todo, en el comercial, en el que espera ver una "evolución positiva" en la venta de entradas, abonos, patrocinadores y mercadotecnia.