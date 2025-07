Chuma Okeke, "un jugador muy versátil", nuevo fichaje del Real Madrid

El Real Madrid ha anunciado el fichaje del ala-pívot estadounidense Chuma Okeke, que viene de los Cleveland Cavaliers de la NBA. El jugador se compromete con el conjunto blanco hasta el 30 de junio de 2027. El nuevo refuerzo para las dos próximas temporadas, afirma sentirse "un jugador muy versátil", capaz de desenvolverse en cualquier posición y con gran ilusión por vivir "una nueva experiencia, muy emocionante" en el club blanco.

Okeke, con destino a Europa

Okeke, de 26 años y 2,01 metros de altura, vivirá su primera experiencia en el baloncesto europeo bajo las órdenes de Sergio Scariolo, tras disputar 203 encuentros en la NBA. El jugador, nacido en Atlanta y de ascendencia nigeriana, inició su trayectoria profesional en 2020 con los Orlando Magic, continuó en los Philadelphia 76ers el curso pasado y cerró su paso por la liga de Estados Unidos en los Cavaliers en los últimos meses.

Formado en los equipos universitarios Northwest Florida State y Auburn Tigers, Okeke fue seleccionado en el puesto 16 del 'Draft' de 2019 pese a sufrir una rotura de ligamento cruzado. La pasada temporada también tuvo minutos en la G League con los Westchester Knicks. Ahora, tras superar el reconocimiento médico y firmar su contrato con el Real Madrid, ha expresado su deseo de "empezar y ganar" en su primera aventura fuera de la NBA.

"Estos años he preparado a mi cuerpo para soportar todo lo que sea necesario. Siento que ahora mismo es más fuerte que nunca, estoy en muy buena forma. No diría que he llegado a mi máximo, pero estoy cerca de alcanzarlo", señala.

Confesión sobre Guerschon Yabusele

En cuanto al club, Okeke explica que habló "un poco" con el exmadridista Guerschon Yabusele, actualmente en la NBA, y le dijo que "el Real Madrid es una buena organización, la mejor en la Euroliga". Aunque el nuevo fichaje confiesa que "ya lo había escuchado antes de llegar". Eso sí, también ha subrayado que la Euroliga es "muy competitiva" y ha admitido que está "deseando jugarla" y comprobar cuál es 'su lugar' en ella, "especialmente ahora que está expandiéndose y creciendo".

Con su llegada, el Real Madrid suma a su plantilla a un jugador polivalente, con físico y experiencia en la élite; un jugador que ha venido "a pasarlo bien y a ganar".